BODYBUILDING – Cinq athlètes pour le Mondial de Thaïlande

De bon augure. La délégation malgache, composée de sept personnes dont cinq athlètes (quatre hommes et une dame), quittera la Grande île, le 3 décembre pour rejoindre la Thailande. Plus précisément, Phuket pour participer au treizième championnat du monde de bodybuilding, qui aura lieu du 6 au 12 décembre. La préparation des cinq athlètes a respecté toutes les conditions nécessaires pour obtenir du bon résultat et ils sont tous en forme, comme l’explique le directeur technique national de la Fédération malgache de bodybuilding, Maronjaka Abavola Randriamampionona.

« Tous les athlètes sont fins prêts et ils sont aussi décidés à relever le défi. Par rapport au dernier championnat du monde d’Ouzbékistan, ils sont prêts physiquement, techniquement et mentalement. La fédération a pris en charge toutes les dépenses nécessaires et ils ont hâte d’y être », assure-t-il. La Thaïlande est bien connue par les bodybuilders malgaches car, en 2018, cinq athlètes malgaches ont déjà pris part à la deuxième édition de la World bodybuilding and physique sports championships de Chiang Mai, du 11 au 17 décembre. Cette version 2022 est une occasion pour Madagascar de briller à nouveau dans la joute mondiale après les exploits et le tour de force réussi en Ouzbékistan lors du dernier championnat du monde. La Grande ile sera représentée par John Mario Randriandriamanana dit Big Man, de Maurice Marinjara, de Joseph Andriatsilavina dit Tsila Kely, de Nantenaina Fitiavana Randrianasolo dit Monstre, dont le physique remplit toutes les conditions nécessaires pour chercher le titre mondial.

La seule femme de la délégation est Jeniah Stéphanie Rafalinirina appelée aussi Stessy qui concourra pour la Miss bikini. Nantenaina Fitiavana Randrianasolo a été le récent champion de Madagascar dans la catégorie des 70-80 kg. Avec son physique bien bâti et très proportionnel du pied à la tête, il a tous les atouts nécessaires pour décrocher un titre mondial. La délégation malgache sera dirigée par son président, Georgie Vernier, et le directeur technique national.