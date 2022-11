Bêtise de la facilité

Si les centaines de milliers d’années de succession de générations d’homo sapiens est en train de vivre une altération continue de l’adjectif qui accompagne homo, l’homme a encore gardé une de ses grandes qualités qui est l’ambition. Mais si, jadis, l’usage de l’intellect constituait la voie royale pour arriver à ses fins, le déclin de l’intelligence humaine a favorisé l’affirmation du moyen du «copier-coller », un raccourci qui enlève, certes, beaucoup d’obstacles qui peuvent ralentir la progression sur les routes de la réussite, mais qui désarme. Et une fois arrivé à destination, la faiblesse intellectuelle rend les challenges ardus.

Ce crépuscule de l’intelligence dessine déjà un futur des plus sombres, sous le signe d’une terrible nuit dans laquelle la lumière est étouffée par le lourd poids de la paresse intellectuelle. La voie du «copier-coller», aussi belle et aussi facile qu’elle puisse paraître, est remplie de pièges insidieux : les trappes s’ouvrent, en silence, pour engloutir les capacités neuronales. Se déroule un processus d’extinction des cellules grises qui, si on ne réagit pas à temps, pourraient faire partie de la famille des «en voie de disparition». Quand les étudiants cèdent, de plus en plus, à la tentation de la fraude pour se doper dans leurs courses aux diplômes, ces derniers, une fois obtenus, auront une légèreté qui rendra les titulaires illégitimes incapables d’affronter la lourdeur du monde professionnel, trop pesant pour leur faible bagage intellectuel, et dont l’accès a été ouvert par ce diplôme mal acquis.

Car aujourd’hui, activer l’option « copier-coller » ne s’accompagne plus d’une sollicitation du cerveau qui est plongé dans un sommeil profond et ne connaît plus que quelques rares minutes d’éveil. C’est ainsi que les copies et les exposés sont parasités par des contenus piqués sur internet et qui ne sont même pas compris par ceux qui les exploitent avec un cerveau éteint. À l’instar de M Jourdain qui, dans Le Bourgois gentilhomme (Molière, 1670), a emprunté le chemin de l’imitation pour concrétiser ses ambitions, et qui a été d’une grande naïveté en se laissant aisément tomber sous l’emprise de la manipulation, les adeptes du «copier-coller» ont également mis en veilleuse leur cerveau. Et aujourd’hui, les fraudes aux examens se font dans une consternante passivité cérébrale.

Un grand péril menace donc le pays déjà meurtri par tant de blessures sociales et économiques. Le phénomène du «copier-coller», profondément ancré dans les esprits, est en train de faire des ravages intellectuels qui pourront nous mettre encore plus à genoux, donnant plus de probabilité à la réalisation du scénario imaginé par Pierre Boulle dans son célèbre roman d’anticipation La Planète des singes (1963).