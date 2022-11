BEHENJY – Une présumée faussaire écrouée

Une femme a été placée en détention préventive à Ambatolampy pour faux et usage de faux, selon la gendarmerie du Vakinankaratra, samedi. Les gendarmes de Behenjy sont remontés jusqu’à elle en partant de l’arrestation d’un suspect, le 6 mars, au barrage de sécurité de Tsinjony, sur la route nationale 7. Ce jour-là, un homme conduisait une moto routière sans papier. Il n’avait pas de permis de conduire non plus.

Pour cela, il a été envoyé en prison. Plus tard, l’équipe judiciaire s’est rendue compte qu’il est un fugitif, recherché par le tribunal d’Antsohihy. Alors, il a été frappé d’une nouvelle peine qu’il devait purger dans la prison d’Ambatolampy. De son côté, sa famille a cherché à récupérer la moto saisie. Elle a payé un huissier et lui a montré la carte grise. Le 18 novembre, le tribunal a ordonné la restitution du bien. Avant d’exécuter la décision, le chef du poste de Behenjy a vérifié la carte grise auprès du centre d’immatriculation. Elle était truquée de toute évidence,. La moto n’appartient pas au détenu. L’huissier et le tribunal se sont trompés.