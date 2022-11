BADMINTON – Championnats de Madagascar – Diary et Ialicia sacrés champions des U17

Les jeunes sous les projecteurs. Les championnats de Madagascar des jeunes se sont tenus ce weekend au gymnase de l’Académie nationale des sports (ANS) à Ampefiloha. Diary Razafintsaroana du club Saint-Joseph de Mahamasina s’offre le titre chez les U17 garçons en s’imposant 2-1 (23/21 23/25 21/19) face à son coéquipier Tsiky Rabemanana. La médaille d’or des filles est revenue à Ialicia Rasolonoelina du Baobad club. Elle a défait en finale Mandrindra Rakoto de Saint-Joseph (21/17 18/21 21/15). Chez les U15 garçons, Mahefa Zarafitiavana du SCI d’Itaosy bat Vaillant Rakotoarinivo de l’ABC d’Antsirabe.

MB2All, un des clubs phares du pays, a réalisé un doublé chez les moins jeunes en raflant les titres chez les U13 garçons signé Loane Rasamoelina, et chez les U9G à l’instar de Jonathan Rakotomalala. Quant aux autres résultats, Onja Fitiavana Vetsoniaina du VTTK d’Ivato chez les U13 filles, Jonathan Rakotoharinivo de l’ABC Vakinankaratra chez les U11 garçons et Ambinintsoa Rasoloarison du CBFS chez les U11 filles, sont sacrés aussi champions. Ce sommet national dédié aux jeunes a réuni quarante-neuf badistes issus de huit clubs d’Analamanga et de Vakinankaratra. Les championnats de Madagascar des séniors sont programmés dans trois semaines, les 17 et 18 décembre toujours à l’ANS à Ampefiloha.