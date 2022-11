ANJOZOROBE – Deux dahalo surarmés abattus

Chasse aux dahalo. Tôt samedi, des gendarmes ont échangé des tirs avec des dahalo puissamment armés, à Antsorindrambe-Beronono, dans le district d’Anjozorobe. L’accrochage s’est soldé par la mort de deux malfaiteurs. Leurs acolytes ont battu en retraite et se sont échappés. Si le gang n’a rien eu, l’arsenal des défunts a été saisi. Il comprend un fusil d’assaut kalachnikov, dix-huit munitions de 7,62 mm, deux fusils de chasse avec douze cartouches de calibre 12. Une enquête a été ouverte pour identifier leur origine. La direction technique auprès du commandement atteste que l’arme de guerre n’appartient pas à la gendarmerie. D’après les informations de la compagnie d’Imerina centrale, les dahalo ont commis une série de vols de bétail et de kidnapping. L’opération anti-gang a été intensifiée dans le district d’Anjozorobe pour maintenir la sécurité. Rien que le lundi 21 novembre, deux bandits armés sont également tombés sous les balles de la gendarmerie, dans la même contrée. Les éléments envoyés sur le terrain travaillent d’arrache-pied pour que les villageois puissent vivre et produire en toute tranquillité.