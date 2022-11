ANISHA REMPORTE LA STAR ACADEMY – Victoire du talent et de la solidarité

La jeune Malgache Anisha a été choisie par le public pour être le vainqueur de Star Academy cette année. Outre son talent, le soutien de la diaspora malgache a contribué à sa victoire.

Bravo tu as gagné. Comme une prémonition c’est sur ce dernier morceau de Abba repris par Mireille Mathieu que les finalistes de la Star Academy Anisha et Enola ont été départagés. Enola a fait le refrain « Bravo tu as gagné et moi j’ai tout perdu « comme si c’était écrit » Puis elle a conclu par une interprétation magistrale du tube intemporel de Léonard Cohen Alleluia qui donnait des frissons au public et au jury. Quelques minutes après, le verdict est tombé. L’enveloppe renfermant le résultat des votes du public a été remise par le huissier de service a l’animateur vedette de TF1, Nikos Alliagas.

La proclamation du résultat revenait à la star Robbie Williams, parrain de la promotion, et avec qui elle a chanté « Suprême » de facon impeccable. Dans une tradition bien anglaise il prononce le verdict final «And the winner is Anisha». Elle l’a emporté nettement avec 57% des suffrages contre 43% à Enola. Le vainqueur n’en croyait pas ses oreilles. Elle s’est mise à genoux, le visage humidifié par quelques larmes de joie. Ses premiers mots étaient « Misaotra betsaka « pour rappeler qu’elle vient de Madagascar et que le succès n’efface pas ses origines. C’est d’abord une victoire personnelle qu’elle ne doit à personne. C’est son talent qui lui a permis d’être là parmi plusieurs autres candidats. Des stars comme Patrick Bruel, Soprano, Robbie Williams, Claudio Capeo…ont été séduits par son talent, sa voix.

Décisif

C’est son courage malgré des conditions difficiles et un environnement hostile qui lui a permis de se qualifier pour la finale. Le reste appartient au public mais il faut dire qu’il n’était pas évident pour une petite Malgache de l’emporter face à trois candidats français. Ce n’était pas gagné d’avance. Il va sans dire que le soutien de la diaspora malgache en Europe a été décisif. Depuis les éliminatoires et en demi-finales, son soutien a été indéfectible. Anisha n’a pas oublié de le remercier ainsi que ses concurrents lesquels n’ont pas daigné la féliciter. Eh oui, discrète, introvertie, la vie n’était pas un fleuve tranquille pour Anisha à la villa. Mais les difficultés l’ont poussée à atteindre son rêve.

Le président de la République et son épouse sont les premiers à la féliciter la nuit même de la victoire. «Avec la foi rien n’est impossible pour atteindre son rêve et son destin. C’est ce qu’Anisha a prouvé» se sont-ils exprimés. Ce sont tous les Malgaches qui ont vibré avec Anisha depuis le début de l’aventure jusqu’à la fin. « Cette victoire va changer ma vie » a-t-elle déclaré à chaud. Plus tard, elle a confié à TF1 qu’elle veut d’abord finir ses études de management avant de poursuivre sa carrière d’artiste.

La victoire a mis du baume au cœur de tout le monde de quel bord qu’il soit. Elle fait suite à d’autres succès de jeunes artistes malgaches sur la scène internationale à l’image de D-Lain vainqueur du Castel Opera, de Denise vainqueur du Island African Talent en 2014, de Marghe gagnante de The Voice 2021… D’autres jeunes Malgaches se sont distingués dans divers domaines tels que la robotique, le cinéma, l’entrepreneuriat… Sans oublier la retentissante campagne des Barea à la Can 2019 qui reste jusqu’à présent le succès le plus rassembleur.