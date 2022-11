Andrianampoinimerina : Tantara, Tetiarana, Fanjakana

Eo am-panatontosana horonantsary mikasika an’Andrianampoinimerina i Profesora Ranjeva Raymond. Ny fakana sary teto Imerina dia notontosaina tany amin’ny faritr’Anjozorobe, izay hany mbola miendrika ny fahiny. Ny dingana manaraka dia hidina any Vohipeno, any amin’ny Antemoro, izay iaraha-mahalala fa mifaningotra manokana amin’ny Merina, hatramin’ny taona 1802 izay nanafaran’Andrianampoinimerina, Antemoro dimy mirahalahy-mianaka hanolo-tsaina azy taty Antananarivo sy hanamora ny raharaham-pihavanana amin’ny Foko hafa anindrantany. Raha ny Tantaran’Andrianampoinimerina, misy tokoa ny azo ambara. Raha tsy handanja fotsiny ny takila miisa 1219 amin’ny «Tantara Ny Andriana», izay bahanan’ny mikasika an’Andrianampoinimerina : ny teniny, ny asany, ny lova napetrany. Na dia fomba efa masaka tamin’ny razambe taloha aza, ohatra Andriamasinavalona, izay raiben’ny raiben’ Andrianampoinimerina, dia tondroin’ny lovantsofina fa «tamin’ny andron’Andrianampoinimerina».

Tsy hanatsidika izay mbola «tsy tsilovina», fa manontany tena amin’ny sombin-tantara sasany voavaky ao amin’ny «Tantara Ny Andriana», izay ampatsiahivina fa lovantsofina nangonin’ny François Callet (1822-1885), Mompera jesoita nahavatra nitety faritra maro teto Imerina nandritra ny siviambinifolo taona (aogositra 1864 – mey 1883). Voatonona matetika, ary adi-hevitra mbola tsy vita, ny naha mpandova Fanjakana ara-dalàna an-dRanavalona I (nanjaka 1828-1861) na ny hoe nandrombahany ny Fanjakana izay tokony ho an’ny zanak’i Radama na ny zanak’anabaviny. Ho fiarovana ny zon’Imavo-Rabodonandrianampoinimerina, dia atsidika fotsiny fa : 1) efa zanak’anabavy Andrianampoinimerina nandimby Fanjakana; 2) tsy tompon’ny farany Radama zanany nandimby azy ; 3) zanak’anabavin’Andrianampoinimerina i Ranavalona satria natsangan-dRalesoka. Tsy dia voatonona matetika kosa ny zo (na tsia) an’Ilahidama handimby Fanjakana.

Ny sorabe navelan’izy mirahalahy Antemoro-Anakara, Ratsilikaina sy Andriamahazonoro, dia milaza fa voatery namboarina ny vintan’Ilahidama rehefa nivaky Andrianampoinimerina fa izy no tiany handimby azy. Tsy Radama irery ihany koa no zanak’Andrianampoinimerina : Ramavolahy zanany tamin’i Ramanantenasoa sy Rabodolahy zanany tamin’i Rabodonimerina dia samy nolazaina fa nikasa hifofo ny ainy ka dia meloka ary novonoina. Voalaza ao amin’ny Tantara Ny Andriana ihany koa fa novonoin’Andrianampoinimerina i Rabodonimerina. Ny Tantara Ny Andriana, takila 1032-1033, dia misy lovantsofina miteny fa Rabodonimerina no vadibe (fa tsy Rambolamasoandro renin-dRadama). Tsy niteraka Rabodonimerina ka natsangany Rabodolahy sy Rakotovahiny, samy zanak’i Rafaravavinandriambelomasina rahavaviny. Rabodonimerina dia rahavavin-drenin’Andrianampoinimerina hafa reny. Tsy vao voalohany amin’ny tetiaran’Andriana no misy fifanambadiana akaiky tahaka izany.

Tsy misy hafa amin’io ilay fanambadiana nandaminana ny fifanohizan’ny Faha-Vazimba sy ny Faha-Merina (taonjato faha-15). Telo mianadahy izy zanaka sy zafikelin-dRafofy sy Rangita : Andriamanelo, Rafotsindrindramanjaka ary Andriamananitany. Rehefa nomelohina fa hoe «saonjo mihoatra akondro» Andriamananitany dia nampivadiana Andrianamboninolona zanany sy Rafotsindrindramanjaka anabaviny. Ny zanak’izy mianaka indray no nampivadiana tamin’i Ralambo zanak’Andriamanelo dia teraka Andrianjaka. Telo mianadahy ihany koa izy zanak’Andriambelomasina : Andrianjafy, Ranavalonandriambelomasina, Rabodonimerina. Dia Andrianampoinimerina zanak’i Ranavalonandriambelomasina nampanambadiana an-dRabodonimerina rahavavin-dreniny (tahaka an’Andrianamboninolona nampanambadiana ny anabavin-drainy). Raha nampanambadiana tamin’ny zanaka vavin’Andrianjafy i Rabodolahy, zanaka natsangan-dRabodonimerina vadiben’Andrianampoinimerina, dia ho nitovy laharam-panjakana tamin’Andrianjaka izay zanak’ireo. Lova tsy mifindra tena akaiky dia akaiky moa raha izay, satria Rabodolahy dia indroa zanak’anabavin’Andrianjafy no sady zanak’olomirahavavy amin’Andrianampoinimerina. Tamin’ny Andriambahoaka fahiny, ny vady tena lafatra dia ny anabavy. Tahaka ireo Farao tany Egypta nifanambady mpianadahy, 3500 taona lasa. Tantara tsy aritra, anatin’ny tantara hafa marobe. Mampanontany tena ihany koa ny amin’ireo zanakolomirahavavy sy zanakolomianadahy ary zanakolomirahalahy mety ho afaka niady Fanjakana tamin’Andrianampoinimerina tamin’ny 1785-1792.