ANALAVORY – Tollé des habitants face à la coupure intempestive du courant

Mécontents du délestage sans fin, les habitants d’Antanetimboahangy sortent sur la RN1 pour réclamer le retour du courant. Le rétablissement du réseau d’approvisionnement serait achevé cette semaine, selon la Jirama. Les habitants du fokontany d’Antanetimboahangy-Soavinandriana dans la région Itasy ont manifesté leur colère samedi, après la coupure de l’électricité continue. Certains habitants ont bloqué la route nationale 1 avec des pneus brûlés. «La coupure continue du courant n’est plus tolérable. Ça fait presque dix jours que l’électricité est coupée dans le fokontany.

C’est pourquoi les habitants ont décidé d’agir pour réclamer le retour du courant», se plaint Liva, un habitant. Les activités quotidiennes des habitants sont affectées par le délestage. «On subit de plein fouet les conséquences de cette coupure. Toutes les activités qui dépendent de l’électricité sont suspendues. La coupure engendre une lourde perte, pour ne citer que pour les multiservices, les cybercafés ou encore les marchands de glace et ceux qui sont liées à la soudure», enchaine-t-il. Les manifestations pour le retour du courant ont eu lieu dans d’autres endroits. Mis à part les pertes économiques engendrées par la coupure incessante du courant, l’insécurité gagne également du terrain dans les endroits affectés par le délestage. «Dans notre fokontany, nous avions enregistré près de quatre à cinq délits», indique l’habitant.

Une semaine

Selon la Jirama, l’origine de cette coupure incessante vient du fait que le transformateur au niveau de la sous-station Tana-Sud a été foudroyé. «Nous sommes actuellement dans la réhabilitation du réseau Swer. L’approvisionnement en électricité pour les zones desservies de la RN1, entre autres Anosizato, Ampitatafika, Fenoarivo, Alakamisy, Imerintsiatosika, Arivonimamo, Miarinarivo, Analavory jusqu’à Soavinandriana, débute à la sous-station Tana-Sud. Au niveau du réseau, l’un est triphasé et comporte jusqu’à 35 000 V et l’autre est Swer, c’est-à-dire monophasé et transporte jusqu’à 35 000 V d’électricité.

Un seul fil transporte cette électricité et le transformateur du Swer est celui qui a été touché par la foudre», explique-t-elle. Toujours selon les explications, le réseau Swer sera rétabli durant cette semaine. Ce dernier approvisionne les fokontany en milieu rural et qui sont desservis par la RN1.