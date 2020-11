Météo – La pluie provoquée incontournable

La Jirama et la direction générale de la Météorologie préparent des opérations de pluie provoquée. Elles seront réalisées à Antananarivo et à Fianarantsoa.

Une pluie provoquée va tomber à Antananarivo, la semaine prochaine. Elle est incontournable, étant donné le retard des précipitations qui affecte l’approvisionnement en eau et en électricité, dans plusieurs zones. Ces problèmes vont s’accentuer, si ce déficit pluviométrique persiste. Les ressources d’eau sont à leur plus bas niveau. La société de production et de distribution d’eau et d’électricité (Jirama) a indiqué que l’électricité produite par la centrale hydroélectrique à Andekaleka a diminué de 50%.

La Jirama, en collaboration avec la direction générale de la Météorologie, va organiser des opérations de pluie provoquée pour pallier ces problèmes. « Les conditions devraient être favorables, à partir du début de mois de décembre, pour réaliser cette opération », indique Nirivolo­lona Raholijao, directeur général de la Météorologie, à Anosy, hier. Il faudra l’accumulation des nuages, pour déclencher des précipitations.

Approvisionnement

La Jirama projette des opérations de pluie provoquée à Antananarivo et à Fianarantsoa, les zones les plus affectées par le manque d’eau. La première sera réalisée dans la province d’Anta­nanarivo, du côté d’Andekaleka et de tsiazompaniry, au début du mois de décembre. Cette opération devrait, surtout, résoudre les problèmes d’approvisionnement en électricité. Pour Fianarantsoa, où les ressources d’eau tarissent, cinq opérations sont prévues, pour améliorer le ravitaillement en eau des ménages. La Météo indique que les conditions à Fianarantsoa pourraient être propices, à partir du mois de décembre. Mais, les dates des opérations dans cette région de Matsiatra Ambony ne sont pas encore précises. « Nous attendons la confirmation de la disponibilité de l’appareil qui effectuera l’opération », indique la Jirama.

Avec ou sans cette techni­que, dame pluie devrait être au rendez-vous sur les Hautes terres centrales, la semaine prochaine. Ce seront les premières précipitations de la saison pluvieuse. « La pluie va tomber progressivement, à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre. Les Hautes terres centrales devrait en bénéficier, mardi et mercredi », rajoute Niri­vololona Raholijao.

Des températures maximales de 31°C à Antananarivo

Il a fait 31°C à Antananarivo, hier. Même à l’ombre, la chaleur a été insupportable. Les températures maximales à Antananarivo atteindront, encore, les 30°C et les 31°C, ce weekend, selon les prévisions des techniciens en météorologie. Elles ne diminueront qu’à partir de la semaine prochaine. Les températures seront supérieures à la normale sur presque toute l’île, durant les trois prochains mois.