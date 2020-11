Japon-Madagascar – Le Dr Zo Razafiarison décoré

Le Dr Zo Razafiarison a été décoré Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or et d’Argent par l’ambassadeur du Japon Higuchi Yoshihiro.

C’est dans une ambiance très conviviale que l’ambassadeur du Japon, Higuchi Yoshihiro, a décoré le Dr Zo Lalaina Razafiarison, Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or et d’Argent, à l’ambassade du Japon à Ivandry, hier. Il s’agit d’un signe de reconnaissance du gouvernement japonais, pour ses contributions riches et inestimables au renforcement des relations d’amitié entre le Japon et Madagascar, à travers différentes activités.

Les relations indéfectibles entre ce président de l’organisation non gouvernementale (ONG) Sakura et le Japon durent depuis près de 20 ans. C’est à l’université de Hitotsubashi, à Tokyo, qu’il a obtenu son diplôme de Doctorat en sciences sociales, en 2006, suite à l’obtention d’une bourse d’études du ministère de l’Éducation du Japon. Il est retourné travailler à Madagascar où il est devenu enseignant chercheur en écologie et en biologie végétale.

Mais il n’a pas oublié le pays du Soleil levant. Il a créé cette ONG Sakura avec d’autres anciens étudiants au Japon, en 2006. Il a déployé des efforts pour promouvoir des échanges humains et culturels entre Japon et Madagascar, à travers cette ONG. Cette ONG a réalisé plusieurs projets de développement social, à savoir, les constructions de bâtiments scolaires, de bibliothèque, la construction de puits, la plantation d’arbres ou encore le renforcement de l’enseignement de la langue japonaise.

Il a contribué à la création du laboratoire de langue japonaise à la Faculté des Lettres et sciences humaines de l’université d’Antana­narivo. Les projets de l’ONG Sakura ont vu le jour, grâce au financement de plusieurs organismes japonais. Le Dr Zo Lalaina Razafiarisona, en outre, proposé des projets de développement, envers une ONG japonaise, qui œuvre sur les difficultés de pauvreté et d’environnement, en dehors du Japon. Le Japon a attribué cette décoration à deux malgaches, depuis 2018.