Groupement de la Gendarmerie – Lt-colonel Livah Andrianatrehina aux commandes

Double cérémonie de passation de commandement au sein du groupement de la Gendarmerie nationale Boeny, hier au boulevard Poincaré au bord de la mer à Mahajanga.

Le Lieutenant-colonel Ndriamihaja Livah Andriana­trehina vient de prendre le commandement et succède au commandant sortant, Lieutenant-Colonel Daniela Beninazy, promu à une autre fonction. La passation de drapeau et de sabre a été effectuée en présence du Secré­taire auprès du ministère de la Défense nationale chargé de la Gendar­merie, le Général de Corps d’Armée, Richard Ravalo­manana, et le Commandant de la GN, Général de Division Njatoarisoa Andrianjanaka ainsi que le commandant de la CIRGN Mahajanga, Général de Brigade, D’Y La paix Ralaivaonary.

Le ministre de la Santé publique, Pr. Hanitrala Rakotovao, la députée Lalao Rahantanirina, le gouver­neur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, et les autorités civiles et militaires locales étaient également présents à cet élément militaire.

Major de la 26ème Promo­tion de 2002 à l’ACM IL d’Antsirabe, le nouveau Commandant de Grou­pe­ment Boeny vient de fréquenter l’école de Guerre à Paris cette année, après avoir suivi un cours supérieur international à l’Ecole d’application des Officiers Généraux à Bucarest en Roumanie en 2016. Cette année, le lieutenant-colonel Livah Andriana­tre­hina vient d’être titulaire d’un Master 2, spécialité Criminologie, au Conserva­toire national des Arts et métiers à Paris.