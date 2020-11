Diplomatie – L’ambassadeur de France à Toliara

Christophe Bouchard, ambassadeur de France à Madagascar a visité la cité du soleil pendant deux jours. Mercredi, il a rencontré le secrétaire général et le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Toliara pour discuter des avancements du projet PADEV (Programme d’appui et de développement des villes d’équilibre) à Toliara, financé par l’Agence française de développement (AFD). Il a été accompagné par Jean Pierre Fournier, directeur du collège Français étienne de Flacourt de Toliara. Ils se sont ensuite rendus au port pour visiter les installations portuaires en compagnie des représentants de la Compagnie COMATO et de CEMEACGM.

Le lendemain, il a eu un entretien avec le gouverneur de la région Atsimo Andrefana. Le thème du développement et de la collaboration économique de la région avec la France, a été indiqué être le sujet officiel de la rencontre. Le diplomate a rencontré des ONG membres du groupe PARIRAC, projet d’Appui à la résilience inclusive et aux réponses aux crises dans le Sud-ouest, et le directeur régional de la santé publique d’Atsimo Andrefana.