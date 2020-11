Banque – Quatre vingt-seizième agence Bni à Sambava

Renforcer l’accompagnement des opérateurs. C’est en ce sens qu’une deuxième agence de la Bni Madagascar a été implantée dans la ville de Sambava. Selon les responsables de la banque, cette deuxième agence de la ville va permettre à la BNI de mieux connecter la population locale aux circuits financiers et garantir leur accès durable à des services financiers adéquats. Elle va aussi accompagner les professionnels et les entreprises œuvrant dans la filière vanille dans la région Sava pour le développement de leurs projets.

La place prépondérante de la vanille, première source de devises pour Madagascar, dans cette région à forte potentialité est de notoriété publique. Cette implantation de BNI Madagascar à Sambava dans le quartier de Vavasaha permet de sécuriser les opérations financières des particuliers, des professionnels et des entreprises locales avec des offres bancaires de « mobile banking » les plus innovantes. L’agence de Sambava répond en tout cas aux normes de BNI Madagascar et dispose d’un guichet automatique de banque pour les détenteurs de cartes BNI.