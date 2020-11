Ankatso – Un agent de la Jirama arrêté

Opération d’assainissement menée par la Jirama. Un de ses agents habitant dans le quartier d’Ankatso s’est fait arrêter avant-hier au cours d’un contrôle inopiné. Il serait la tête pensante de dix-huit branchements illicites démasqués à Antsaha­meva et à Antsahamamy. Il se trouve mis en garde-à-vue dans la brigade de la gendarmerie de Betongolo.

Une centaine de ménages ont été vérifiées par la Jirama. Mis à part les dix-huit irréguliers, un autre a été pris en flagrant délit de branchement direct au poteau, servant de relais à cinq autres maisons, selon les informations communiquées.

Cette inspection fait partie de la stratégie de redressement de la Jirama à laquelle la cellule de lutte anti-fraude et vol au sein de cette société, la direction de la protection de revenu et de la lutte contre les fraudes (DPRLF), celle de l’audit et du contrôle interne (DACI), la direction principale des affaires juridiques (DPAJ), ainsi que la gendarmerie participent. « La Jirama appelle la collaboration de tous à dénoncer les infractions de ce genre qui engendrent d’énormes pertes et sont sources de la dégradation de la qualité de la fourniture en électricité et eau », souligne-t-elle.