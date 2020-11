Afrobasket 2021 – Madagascar échoue d’entrée

Entrée ratée pour l’équipe malgache à la phase qualificative de la coupe d’Afrique 2021. La Grande île s’est inclinée d’entrée face à la formation tunisienne hier à Kigali.

La logique respectée. La sélection malgache n’a pas fait le poids face à la formation tunisienne lors de la première journée de la fenêtre qualificative à la 29e édition de l’Afrobasket 2021 hier à l’Arena de Kigali au Rwanda. Le match s’est déroulé à huis clos.

À sens unique, les hommes du coach Tojo Rasamoe­lina se sont inclinés sèchement sur le score large de 52 à 89 face à l’équipe championne en titre. La formation malga­che a été dominée durant les quatre quart-temps réglementaires.

Elle a tout fait pour résister au rouleau compresseur tunisien mais les Maghrébins ont imposé leur loi et ont mené 22 à 16 à la fin du premier quart temps. Les trois autres parties ont été largement dominées par le club champion en titre.

Les Tunisiens n’ont fait que gérer leur avantage lors des trois autres périodes, 42 à 29 à la pause. Les Maghré­bins ont creusé l’écart en troisième période et ont mené 71 à 30 à la fin de la troisième période.

Le résultat était prévisible, la Tunisie est une habituée de la phase finale de la Coupe d’Afrique avec ses titres récents en 2015 et 2017 respectivement en Tunisie et au Sénégal.

Trois premiers

Grand pays de la balle orange dans le continent, la Tunisie a disputé trois finales et a arraché en outre quatre médailles de bronze en 1970, 1974, 2009,2011. L’équi­pe malgache aura encore deux matches importants lors de cette fenêtre à Kigali.

Ce jour, Madagascar 14e en Afrique affrontera à 15 heures, heure malgache la Répu­blique Centrafrique, dixième sur le continent. La Répu­blique Centrafrique, double championne d’Afrique en 1974 et 1987 n’est pas non plus à sous estimer vu son palmarès.

Demain, la formation malgache jouera en troisième journée des Qualifiers aller contre la République démocratique de Congo, classée 11e sur le continent et 89e mondiale. L’objectif principal de la Grande île est de finir dans le top 3 à l’issue des matches aller et retour de cette étape qualificative pour valider le ticket pour la phase finale d’Afrobasket.