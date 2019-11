Télévision – « RTA, la chaîne qui vous déchaîne » fait sensation

La chaîne RTA diffuse une nouvelle énergie sur les ondes audio-visuelles. Son basculement sur Canal+, opéré mardi à 15 h 30, permet d’apprécier sa nouvelle programmation aussi loin que possible. Ce changement enchante déjà les téléspectateurs d’ici et d’ailleurs, depuis les premières images.

Nouveau cap. Une conférence de presse, annonçant les dernières nouveautés de Canal+ dont figure la chaîne RTA parmi les nouvelles offres, s’est tenue au Canal Olympia à Andohatapenaka le matin du mardi 26 novembre. Les

premières images diffusées dévoilent RTA « new look ».

« Nous sommes ravis d’intégrer dans nos offres la chaîne RTA», annonce devant la presse Onjatiana Razafindrakoto, directeur général de Canal+, au Canal Olympia à Andohatapenaka. Cette nouvelle s’est répandue aussi vite que les ondes hertziennes pour tenir en haleine les abonnés de Canal + jusqu’à la première diffusion sur le canal 206. Ceux qui captent à travers les antennes classiques peuvent apprécier également ce relooking de la RTA, d’autant plus que, depuis quelques jours, cette dernière diffuse des images impeccables.

Le basculement sur Canal + s’est effectué vers 15 h 30. La présentation de la RTA avec sa nouvelle programmation, nouvelle charte graphique, nouveau logo, nouveau slogan, et les nouveaux contenus qui composent la nouvelle ligne éditoriale a été abordée, en malgache et en français, par des présentateurs dynamiques et charismatiques. Les nouveaux jingles et habillages conçus par des Malgaches ont rythmé la tenue d’antenne tout au long des directs qui présentaient tous les plateaux de tournage et un journal spécial.

« On sent un bon dynamisme au sein de toute l’équipe. La motivation est générale. Nous allons la développer davantage », confie Nicolas Auriault, directeur exécutif du groupe RTA. « Nous allons mettre tous les atouts de notre côté avec ce nouveau cap à suivre », dévoile Anjan Andriamorasata, directeur des relations publiques de la chaîne et fidèle serviteur des émissions pendant neuf ans.

Nouvelle énergie

Côté écran, les sensations se font vite sentir. « Ça fait plaisir de voir RTA apporter cette nouvelle énergie pour les enfants et aussi pour la famille. RTA est une des premières chaînes privées à Madagascar. Bon nombre d’animateurs de stations de télé et radios locales ont forgé leurs acquis à la RTA. Je trouve intéressante la présentation en deux langues », constate Jacqueline habitante à Itaosy qui semble bien connaître cette chaîne. « Ma fille est particulièrement sous le charme de ce Journal pour les enfants qui parle des actualités avec des lexiques de son âge. Cela nous permet de nous tenir au courant de ce qui se passe à Madagascar », poste Lilah Portefaix, depuis La Réunion, sur son compte facebook. « On sent une volonté de mettre en avant les talents et la richesse culturelle malgache à travers la nouvelle programmation », perçoit Philippe Larchevêque, en suivant les émissions en France via Youtube.

« RTA, la chaîne qui vous déchaîne », le nouveau slogan de la RTA véhicule bien son intention d’enlever sa cible sous l’emprise de la vie quotidienne et de la transporter vers un univers de divertissement sensationnel. Les couleurs de la vie, du soleil, de la jeunesse, de la nation sur son logo évoquent les différentes émissions télévisées et radios à suivre sur ses ondes dans tout Madagascar, à Mayotte, aux Comores, et à La Réunion, via Canal+.