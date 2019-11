Rugby – Éliminatoires Coupe d’Afrique : Les Makis bien affûtés

Madagascar affrontera à domicile le Nigéria en match de barrage en vue de la Coupe d’Afrique. La rencontre aura lieu ce dimanche au stade de Mahamasina.

Bénédiction et encouragement. Les Makis ont été reçus ce mardi par le président de la République, Andry Rajoelina au palais d’Ambohitsirohitra.

C’était aussi le cas des Barea à la veille de leur match contre les Antilopes Éthiopiens du dimanche 17 novembre, comptant pour la première journée de la campagne pour la coupe d’Afrique des Nations 2021. Les Makis de Madagascar accueilleront le dimanche 1er décembre les Black Stallions du Nigeria en match de barrage qualificatif à la phase de groupe de la coupe d’Afrique des nations.

Ce premier match décisif pour accéder à la prochaine étape aura lieu au stade municipal de Maha­masina. Si Andry Rajoelina a promis des primes aux protégés de Nicolas Dupuis, le locataire d’Ambohitso­rohitra a, avant-hier, offert 100 million d’ariary dont 50 millions pour la fédération et la moitié pour les hommes de Philippe Canitrot.

Elle servira de motivation pour les joueurs à cette dernière ligne droite de la préparation. Le président de la République a réitéré le soutien de l’Etat à l’ovale malgache comme il l’a déjà fait durant la période de la Transition. Il a ainsi remis une prime de 20 millions d’ariary aux Makis Juniors, sacrés champions d’Afrique dans la catégorie U20.

Élimination directe

Victoire obligatoire, le président du Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala et son équipe promettent, de leur côté, « de remporter largement à domicile la victoire pour pouvoir accéder sereinement à la prochaine phase ». Le vainqueur du match de barrage de ce dimanche intégrera le groupe de Zambie et de la Namibie. Le coup d’envoi de ce choc inaugural entre Madagascar et Nigeria sera lancé à 15 heures à Mahamasina.

Les prix d’entrée seront les mêmes qu’à chaque match international de rugby, dont le dernier entre Madagascar et le Sénégal en 2016 comptant pour les éliminatoires de la CAN. Le billet d’entrée pour le gradin s’achète à 5000 ariary, 10 000 ariary pour les tribunes latérales et 20 000 ariary pour celle centrale. La délégation nigériane arrivera le vendredi 29 novembre très tôt à 2 heures 45. Normalement, elle devrait être composée de vingt-sept membres dont vingt-quatre joueurs et trois dirigeants. La réunion de travail est prévue le samedi soir.