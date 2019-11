Oncologie – Cancer généralisé chez plusieurs patients

L’Agence internationale de l’énergie atomique a doté Madagascar d’un appareil qui permet la détection précoce d’un cancer.

Inquiétant. Les patients avec un cancer généralisé sont de plus en plus nombreux. Sur les quatre cent malades diagnostiqués avec l’appareil qui permet l’identification précise et détaillée des tissus cancéreux du service de la médecine Nucléaire du CHU Andohatapenaka, depuis 2017, la moitié sont en fin de vie. «Certains sont détectés avec un cancer primitif. Mais pour la plupart, le cancer s’est déjà propagé sur d’autres organes», affirme le Dr Andriam­parany Ravelo Rasata, chef de service de la médecine nucléaire. Selon des oncologues, la grande majorité des malades ne consultent un médecin que lorsque leur maladie s’aggrave, et souvent, à un stade où l’espérance de guérison devient médiocre.

Il y aurait beaucoup plus de femmes que d’hommes, car le cancer du sein est en tête de classement. Les cancers de la prostate, de l’ovaire, du corps utérin, rénaux, pulmonaires, osseux, et thyroïdiens sont aussi fréquents.

Les cancérologues affirment qu’on peut en guérir, si la maladie est détectée à temps. Diagnostiquer à point nommé une tumeur est déjà possible à Madagascar.

Prise en charge

En juin 2017, le Rotary Club International a offert un appareil de scintigraphie au CHU Andohatapenaka, grâce auquel, le cancer a pu être localisé chez quatre cents malades. Cette machine est tombée en panne, depuis quelques mois. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) est venue à la rescousse. Elle a remis au service de la Médecine nucléaire du CHU Andohatapenaka, un appareil d’imagerie Gamma caméra flambant neuf d’un montant de 300 000 euros, dans le cadre de la célébration des journées nucléaires, lundi. « Cet appareil est très sensible. Il permet la détection précoce d’un cancer. Neuf mois avant l’apparition des maladies et des signes radiologiques », ajoute le Dr Andriamparany Ravelo Rasata. Ce médecin souligne que cet appareil va faciliter la prise en charge des personnes qui ont le cancer. Car il peut détecter la plus petite lésion et donner l’image précise de la localité de la tumeur.

Cet appareil sera fonctionnel incessamment. Il pourrait accueillir entre vingt et trente personnes par jour. Le tarif de l’examen n’a pas été précisé, mais il serait moins cher que celui du scanner.