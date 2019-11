Antsirabe – Faible taux de participation

Les électeurs ont boudé les urnes, hier. Il n’y a pas eu d’incidents graves pendant ces élections de proximité, mise à part la confusion des urnes par certains votants.

Baisse significative du taux de participation. Contre une moyenne de 50% lors des législatives, le taux de participation des communales d’hier dans les soixante fokontany de la commune urbaine d’Antsirabe n’a atteint que la moyenne de 30%. Répartis dans 233 bureaux de vote, environ 70% des 134 703 inscrits sont restés silencieux en choisissant de ne pas exprimer leurs voix, malgré les nombreuses sensibilisations effectuées par des organisations de la société civile et par les six prétendants à la mairie durant la campagne électorale.

Mis à part les incidents anecdotiques tels que le retard de l’ouverture de quelques bureaux de vote due à des problèmes d’organisation administrative et la confusion, par des électeurs, entre les urnes pour l’élection du maire et pour celles des conseillers municipaux. Ces consultations populaires de proximité se sont déroulées normalement. Le manque du nombre de bulletins uniques dans les carnets et des anomalies sur la liste électorale ont été, également, enregistrés dans quelques bureaux du vote.

Sécurisation

Afin d’assurer la sécurité des votes, les membres de l’Organe mixte de conception (OMC), comme lors des élections précédentes, se sont organisés pour sécuriser les bureaux de vote, ce, depuis la distribution du matériel dans chaque fokontany. Ils ont également renforcé les patrouilles dans le centre-ville.

À cause de l’insistance des deux entreprises franche sises à Ambohimena à obliger leur personnel à travailler durant la matinée d’hier, la préfecture d’Antsirabe et l’Inspection de travail ont dû effectuer une descente sur place pour fermer ces usines toute la journée d’hier.