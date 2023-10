Volley: Vingt équipes, deux titres en jeu

Vingt clubs dont douze équipes engagées chez les garçons et huit chez les filles participeront à la Coupe de Madagascar U23. La joute nationale débutera ce samedi et ne prendra fin que le 4 novembre au gymnase d’Ampisikina à Mahajanga. Les douze équipes masculines en lice sont réparties en quatre poules de trois et les huit équipes féminines en deux groupes de quatre. Les garçons procèderont aux quarts de finale après la phase de groupe tandis que les filles joueront de suite les demi-finales.