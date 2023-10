TUNNEL AMBOHIDAHY – Hold-up éclair dans un taxi-be

Quatre bandits armés ont dépouillé les passagers d’un taxi-be dans le tunnel Ambohidahy. Ils se sont fait passer pour des passagers pour passer à l’acte lorsque le véhicule s’est retrouvé dans un embouteillage au passage du tunnel.

Un acte da banditisme qui fait froid dans le dos. Avant-hier, une escouade de détrousseurs a fait irruption dans un taxi-be pour dépouiller tous les passagers. Sous la menace d’armes automatiques, les personnes qui se trouvaient à bord ont été dépouillées de l’argent ainsi que des objets de valeur à portée de main.

Les assaillants ont fait main basse sur les portefeuilles, les sacs ainsi que les Smartphones des personnes qui en ont fait les frais. L’acte a été commis en fin d’après-midi. Un taxi-be de la ligne 165 reliant Anosibe à Androhibe a été pris pour cible. Cette audacieuse attaque à main armée est l’acte de quatre individus. Selon les témoignages, la bande n’était pas encore à bord du taxi-be lorsque celui-ci a quitté le terminus à Anosibe.

En route, lorsque le véhicule a commencé à se remplir, ils sont entrés comme de simples passagers. N’y voyant que du feu, les occupants du minibus ne s’attendaient pas à vivre un cauchemar. Ils estiment que les malfaiteurs seraient montés à l’arrêt-bus à Anosy pour frapper au moment opportun. À visage découvert et dissimulant leurs pistolets sous leurs vêtements, les voleurs se sont efficacement fondus dans le décor sans éveiller les soupçons jusqu’à ce qu’ils ne dégainent leurs armes et passent à l’acte.

Présence policière

La bande armée est entrée en action lorsque le taxi-be s’est engouffré dans le tunnel d’Ambohidahy et s’est retrouvé immobilisé dans un embouteillage. D’un ton fielleux, les bandits prêts à en découdre ont sommé les passagers tombés dans leur piège de leur remettre l’argent ainsi que tous les objets de valeur.

Après avoir dépouillé les personnes ayant emprunté le véhicule de transport en commun, ils ont aussitôt pris la poudre d’escampette en sortant du tunnel pour ensuite s’évanouir dans la nature. Aucun blessé n’est toutefois à déplorer et aucune balle n’a été tirée. Ne manquant pas d’audace, les détrousseurs de passagers de taxi-be ont cette fois-ci frappé à un endroit isolé où la circulation et les mouvements de piétons sont denses et dont une présence policière se trouve à proximité.

Andry Manase