SITUATION POLITIQUE – La société civile de Toliara réagit

À un problème politique, il faut une solution politique. C’est l’avis unanime des membres de l’Organisation de la société civile à Toliara.

Dans un point de presse, ils incitent les politiciens à trouver des solutions à ce qui semble un goulot d’étranglement difficile à dénouer dans la situation politique actuelle. « Il ne faut pas sacrifier le peuple malgache, entendez-vous entre vous et ce, maintenant. C’est le message essentiel que nous lançons aux politiciens en cette période chaude de campagne électorale. Une nouvelle crise sera fatale aux vingt-huit millions de Malgaches. Une table ronde réunissant les protagonistes de ce conflit sous l’accompagnement des parents spirituels et de la société civile reste une meilleure option de sortie dans cette crise », explique une porte-parole, Florentine Razanabenja de l’association Longosoa Mada.

Par ailleurs, ils demandent la prise au sérieux de la responsabilité citoyenne face à des menaces de crise politique car le silence signifie une acceptation de l’injustice. Pour la société civile de Toliara, les abus de pouvoir, actes de banditisme, meurtres et vols s’aggravent, signe que la société va de plus en plus mal. L’Organisation de la société civile de Toliara a sensibilisé quelques fokontany à marquer leur refus d’une éventuelle crise politique, en érigeant des drapeaux de la nation ou d’entamer des bruits « silencieux » de couvercle de marmite ou de sifflements généraux hier à midi.