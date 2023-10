SANTÉ – Des consommables inaccessibles pour les personnes handicapées

Les personnes en situation de handicap font face à d’autres problèmes. Ils manquent de matériels pour le bien de leur santé.

Les personnes handicapées souffrent d’un problème, outre le handicap. La difficulté d’accès aux différents consommables qui leur sont nécessaires a été mise en évidence. Le Centre d’appareillage de Madagascar (CAM) situé à Anosy, Befelatanana, a programmé une consultation gratuite pour les personnes vivant avec un handicap, hier. Cela a séduit beaucoup de monde puisque la difficulté d’accès aux soins est une réalité partagée entre eux. « Je n’avais pas les moyens de payer les médicaments et matériels pour ma fille et je suis venu ce jour pour espérer acquérir des conseils et orientations ainsi qu’une consultation gratuite pour elle », explique une mère d’une petite fille qui a un handicap au niveau de ses mains et ses pieds. Il y avait également quarante-deux personnes, issues de l’Organisation Merci, pour cette consultation gratuite auprès du CAM.

La gratuité des soins est toujours un privilège. Pour les personnes handicapées, les matériels sont les plus utilisés pour leur santé. « Les patients devraient fournir plus de trois cent mille ariarys par personne pour le matériel en dehors de la kinésithérapie et du scanner. En plus de cela, le matériel nécessaire à la vie quotidienne comme les chaussures, les protections, la chaise roulante et beaucoup d’autres sont aussi des besoins vitaux », explique Landisoa Sariaka Raharimalala, un agent sanitaire de l’ONG Merci. De plus, beaucoup de matériels ne sont pas encore disponibles à Madagascar. Les patients souffrent toujours de ces lacunes en cas d’une forme grave de leur état de santé.

La rééducation

La rééducation est une autre méthode de traitement des personnes handicapées. Elle consiste à assurer la prise en charge des personnes atteintes d’un handicap ou d’une incapacité physique, dans le but d’en minimiser les conséquences physiques, psychologiques et socio-économiques. Dans le but d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie des personnes vivant avec un handicap, quel qu’il soit, le tarif de la rééducation est contrairement aux différents consommables, presque accessible. « Le tarif varie de 500 ariary à 5 000 ariary pour faire une rééducation selon le handicap. Il faut 10 séances en 1 mois et renouvelées en cas de besoin », ajoute l’agent sanitaire de l’ONG.

Cette méthode de traitement est la plus utilisée pour les personnes présentant des anomalies sur le corps à Madagascar. Par contre, d’autres malades l’utilisent également pour assurer une bonne santé après un problème sanitaire grave.