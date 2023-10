Nicolas Dupuis sélectionneur des Bright Stars

Nouveau départ. L’ancien sélectionneur des Barea, Nicolas Dupuis est nommé sélectionneur des Bright Stars du Soudan du sud. Il vient de signer un contrat pour une durée de trois ans. L’ancien sélectionneur des Barea connu par son exploit à la tête de la sélection A, qui avait qualifié pour la première fois Madagascar en phase finale de la Can en 2019 en Égypte et a atteint les quarts de finale, va débuter sa mission en disputant les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Son équipe, classée 167e mondial, jouera les deux premières journées des éliminatoires en novembre contre le Sénégal et la Mauritanie.