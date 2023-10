INNOVATION – La déclaration nominative des salaires en ligne disponible

La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) introduit également la digitalisation dans ses services. Elle a lancé la Déclaration nominative des salaires en ligne (DNS en ligne), hier, au bénéfice de toutes les entreprises ainsi que les salariés. La DNS est une initiative qui révolutionnera la gestion des déclarations nominatives salariales des employeurs et des travailleurs. La facilité des processus administratifs figure parmi l’innovation de ce service. Ce sera aussi une méthode moderne et efficace pour faciliter la vie des entreprises et de leurs employés.

Elle va permettre en même temps aux entreprises de soumettre rapidement et facilement leurs déclarations de salaires, et de leur donner la possibilité d’effectuer un avis d’embauche ou de débauche des travailleurs durant la période déclarée, tout en garantissant une sécurité et une confidentialité optimales des données. De plus, les deux acteurs principaux des entreprises en sont les deux des bénéficiaires de ce service.

« La déclaration en ligne incarne notre engagement à simplifier et à moderniser le processus de déclaration de salaires pour les employeurs et les employés. Cette réforme représente un bond en avant dans l’efficacité, la transparence et la conformité. Grâce à cette nouvelle solution, les formulaires papiers obsolètes appartiennent désormais au passé. Notre logiciel offre une interface conviviale réduisant ainsi les erreurs et les retards » affirme Vimbina Rahaingonjatovo, Directeur général de la CNaPS. En plus de cela, ce service permet également de consulter en temps réel la situation à la CNaPS et d’avoir un contact direct avec la Caisse.