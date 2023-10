FOOTBALL – LIGUE EUROPA – Première victoire du club de Lapoussin

Premier succès. Le club du Barea Loïc Lapoussin, Royal Union Saint-Gilloise arrache sa première victoire en League Europa. Après le match nul un partout contre Toulouse FC en première journée puis la défaite face à Liverpool 1 à 2 en deuxième journée, le club leader au Jupiler Pro League, championnat belge, s’est imposé de justesse par 2 à 1 contre le club autrichien Lask, jeudi soir, au stade Lotto Park.

Les Autrichiens ont ouvert la marque, but signé Moses Usor (24e). Les deux buts belges sont arrivés vers les six dernières minutes de la rencontre, inscrits par Puertas Cameron sur penalty (84e) et Christian Burgess (94e+4). RU Saint-Gilloise occupe après la troisième journée la seconde position dans le groupe E, crédité de 4 points (-1), derrière Liverpool qui a effectué un parcours sans faute de trois victoires en autant de matchs (9 points). Toulouse FC se trouve à la troisième place (4 points -3) et Lask en lanterne rouge (0 point, -4).