FARAFANGANA – Un récidiviste s’enfuit, menottes aux poignets

Ayant fait beaucoup parler de lui dans une série d’actes de banditisme et de meurtres, un multirécidiviste a fini par recevoir les balles des gendarmes, mercredi, à Feramandroso, du district de Farafangana.

Du 23 septembre jusqu’au 23 octobre, il aurait tué trois personnes, blessé une autre et volé un fusil, d’après les informations judiciaires.

Les gendarmes l’ont arrêté récemment, mais il est parvenu à s’échapper, menottes aux poignets. Selon les informations communiquées, il aurait dû guider les gendarmes jusqu’à ses coauteurs. Il en a profité pour se libérer. Il est allé se réfugier chez sa femme, à Maroroka Ambalafatsy. Les habitants l’ont chassé du village en voyant ses menottes. Du coup, il se cachait dans une forêt à Feramandroso. Il a réussi à enlever le bracelet métallique de son poignet droit.

Une opération a été déclenchée pour le retrouver ainsi que six membres de sa bande. « Il a pris la fuite dès qu’il a remarqué les gendarmes. Il a ignoré les sommations, nous obligeant à le viser. Il a succombé à ses blessures par balles», souligne la gendarmerie.