BASKETBALl – N1A DAMES – Le MB2ALL à deux matches d’un nouveau sacre

Avec une victoire écrasante face à son adversaire des quarts de finale, MB2ALL confirme peu à peu sa suprématie. Un nouveau titre de champion est en vue.

Le championnat de Madagascar N1A Dames qui se joue actuellement au Palais des sports de Mahamasina prendra fin ce dimanche. Les huit équipes féminines qualifiées pour les quarts de finales ont donné le meilleur d’elles-mêmes, mais ce sont les super favorites qui ont réussi à accéder au tour suivant.

Le club de MB2ALL Analamanga, premier du classement et champion en titre, a ouvert le bal des quarts de finale contre Serasera Vakinankaratra. Les protégées de Ndranto Rakotonanahary, Head-coach de MB2ALL, se sont imposées sur le score de 68-32 (17-7, 17-9, 17-4, 17-12). Sans trop forcer et très confiantes de leur force, les joueuses de MB2ALL ont étouffé d’entrée les basketteuses d’Antsirabe avec un score de 14-4 à moins de 2 minutes de la fin du premier quart-temps pour terminer à 17-7 après 10 minutes de jeu.

Le deuxième quart-temps a débuté à 11 heures 50 minutes avec la démonstration de Chantiah Ranarisaona qui a été élue MVP de la rencontre avec ses 18 points, 5 rebonds et 28 passes. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 34-16 à la pause et 51-20 à la fin du troisième quart-temps avec 14 points marqués par Chantiah.

Le quatrième quart-temps n’est que l’apogée de la domination des filles de MB2ALL car toutes les filles alignées sur le terrain ont marqué des points sauf Monica. Le score final a été de 68-32 pour MB2ALL.

Enceinte de trois mois

Pour Ndranto Rakotonanahary, Head-coach de MB2ALL, il a expliqué que « depuis le début du championnat national N1A dames de la phase 1 et phase 2, MB2ALL a totalisé 10 victoires consécutives. Nous avons essayé de faire jouer toutes les filles inscrites sur la feuille de match et nous sommes fiers de notre effectif. Pour la suite de la compétition, il faut donner encore plus sans sous-estimer qui que ce soit, l’objectif ne change pas pour nous : remporter le titre final ce dimanche », conclut Ndranto Rakotonanahary.

Pour Nambinina Rakotohasimbola, Head-coach de Serasera Vakinankaratra, il a expliqué la défaite de son équipe par un manque d’effectif. « Beaucoup de nos joueuses cadres ont fait des examens dans leurs études universitaires, ce qui a beaucoup handicapé la performance de l’équipe en général, mais ce n’est pas une excuse. En plus, à titre d’insolite, une de mes joueuses sur le terrain est enceinte de trois mois. Pour la prochaine saison, nous allons recruter des joueuses de grande taille», conclut-il.

Pour les matches de demi-finales, MB2ALL va affronter JEA Vakinankaratra ce samedi, tandis que TGBC Betsiboka va s’expliquer avec GNBC Analamanga.