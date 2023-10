BANDE DESSINÉE – Catmouse James expose «Ary» en France

Dinah Rajemison Ramanoara, dite Catmouse James, est une graphiste et illustratrice talentueuse dont le travail dans le domaine de la bande dessinée a conquis le cœur de nombreux amateurs d’art à travers le monde. Son parcours artistique a débuté en 2012, marqué par une profonde introspection, la lecture assidue de livres et la passion pour les dessins animés.

“J’ai exploré mon moi intérieur, j’ai absorbé l’inspiration des livres et des dessins animés, et j’ai entamé des discussions et des collaborations enrichissantes avec divers artistes. Tout cela a contribué à façonner la personne que je suis devenue aujourd’hui», déclare-t-elle.

Catmouse, âgée de 33 ans, a déjà laissé son empreinte dans l’industrie de la bande dessinée en publiant trois histoires captivantes dans «Des Bulles Dans l’Océan». Actuellement, elle se prépare à lancer sa quatrième bande dessinée.

En 2016, elle a été sélectionnée pour illustrer la bande dessinée collective intitulée «Ho avy an-tsary». Catmouse se souvient de cette opportunité comme étant le point de départ de sa carrière. «Cette opportunité m’a permis de créer ma première bande dessinée», souligne Catmouse James.

En 2020, Catmouse a connu un autre moment marquant de sa carrière en étant finaliste du prestigieux Prix Vanille-Dessin à La Réunion. Elle a également été nominée pour le Prix Ravinala, mais malheureusement, l’événement a été interrompu en raison de la Covid-19. L’artiste participe actuellement à l’exposition «La Bande Dessinée en Afrique» organisée dans le cadre du festival Quai Des Bulles à Saint-Malo, en France. Elle y présente fièrement sa trilogie intitulée «Ary».