ANTSIRANANA – Logos Hope, une odyssée littéraire flottante fait escale

Le Logos Hope a déjà mouillé au port de Toamasina en décembre 2015, mais pour une grande première, la plus grande librairie flottante au monde, vient de débarquer à Antsiranana. Il ressemble à un grand bateau de croisière peint en blanc et bleu. Long de 132,50 mètres, il a été construit en Allemagne en 1973 par une société allemande à but non lucratif et est transformé en librairie flottante.

Notons au passage que le mot Logos est grec et signifie traditionnellement parole (mot), pensée, principe ou discours.

Logos Hope a jeté l’ancre au port d’Antsiranana à 7h du matin après avoir quitté Tanzanie. Après Antsiranana, il mettra prochainement le cap sur Toamasina.

À partir d’hier (vendredi), le plus grand salon du livre flottant au monde ouvre ses portes au public Antsiranais pendant une quinzaine de jours, plus précisément du 27 octobre au 12 novembre. Une belle opportunité pour les amoureux de la lecture.

Les visiteurs de Logos Hope se voient offrir une sélection élargie de plus de cinq mille titres différents de livres à des prix abordables. Ils couvrent un large éventail de sujets, notamment la science, les sports, les loisirs, la cuisine, les arts, la médecine, les langues et la foi afin de promouvoir la lecture et la culture du livre. Avec des titres pour enfants, des textes académiques, des dictionnaires, des atlas, etc. Ce salon du livre est quelque chose que toute la famille peut apprécier.

Diverses activités

Le bateau compte à bord trois cents membres d’équipage issus de soixante-cinq pays différents qui sont ravis de découvrir la culture malgache. Ils ont quitté leurs familles respectives et leur travail afin de rejoindre les multiples nationalités à bord. Apparemment, l’équipage offre un exemple unique de l’unité dans la diversité.

Selon les explications, ces serviteurs du navire proposent diverses activités, comme des performances artistiques et culturelles, des séances de formation en anglais … À chaque port, l’équipage rend visite aux orphelinats, aux hôpitaux et aux centres pénitentiaires pour leur fournir des aides, notamment à travers des travaux et autres activités. Par ailleurs, l’organisation a recruté des jeunes locaux volontaires pour étoffer son équipe.

Une cérémonie s’est tenue hier (vendredi) à bord du navire pour marquer l’ouverture officielle de la visite du Logos Hope. Elle a vu la présence des invités composés des personnalités administratives , civiles et militaires conduites par le secrétaire général de la région Diana, Angelo Tilahizandry, des chefs religieux, des médecins, des jeunes et des journalistes.

L’occasion a permis au commandant du navire et son directeur général Edward David de présenter le Logos Hope, son histoire et ses objectifs.

Cette cérémonie a débuté par une danse chorégraphique coréenne qui a surpris et enchanté les invités. Elle a été suivie d’une série de discours.

Les autorités locales présentes et le pacha du bateau ainsi que le directeur général de Logos Hope ont donné le coup d’envoi de la mise en vente de ces bouquins, majoritairement écrits en anglais, à des prix abordables. Puis, ce premier évènement s’est terminé par la visite de la librairie.

« J’ai beaucoup appris au sujet de la différence des cultures grâce à l’équipage international à bord et les visiteurs que nous rencontrons dans les différents ports et au travers de cette expérience », témoigne-t-il.

« J’ai entendu parler de Logos Hope, c’est cependant la première fois que je monte à bord . L’initiative est très louable. Les livres sont 100% moins chers qu’en ville. J’ai acheté quelques livres pour mes filles de 13 et 8 ans, et mon épouse s’est rabattue sur des livres de cuisine afin d’affermir ses compétences aux fourneaux », témoigne Saïd Tombo, un père de famille de la ville d’Antsiranana.