ALFRED RANDRIAMANAMPISOA – « Je poursuis avec Rôrô la rencontre avec les expatriés »

Le président de la fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa est en mission en France depuis lundi. Il a été reçu par le président de la Fifa, Gianni Infantino, mercredi à Paris.

Vous avez effectué une visite officielle au patron de la Fifa, Gianni Infantino mercredi. Quels sont les points essentiels abordés durant cette occasion?

Le président de la Fifa a encouragé la fédération malgache à poursuivre la bonne gouvernance. Il me connait en tant que gérant de société et il me fait confiance. Il a confirmé sa volonté de soutenir le football malgache. Il a validé la réalisation de quelques projets que j’ai déjà proposés, entre autres, la dotation d’un bus spécial pour les Barea. En outre, la Fifa nous dotera également d’autres voitures légères dont pour les VIP destinées aux responsables des instances internationales en mission à Madagascar. Je ne vais pas encore donner les détails ni le nombre des voitures. Nous avons aussi parlé de la réhabilitation des infrastructures. Il s’agit de la rénovation et l’extension de deux stades en l’occurrence le terrain de Carion et le stade Rabemananjara à Mahajanga.

Vous avez annoncé après la passation que vous allez convaincre la Fifa à lever dans un bref délai la restriction budgétaire de Madagascar. Comment a-t-elle réagi?

Concernant la levée de la restriction budgétaire de Madagascar qui a freiné pendant un moment la réalisation des projets de développement du football malgache, nous avons abordé et discuté de ce sujet. Certes, j’ai annoncé après la cérémonie de passation et avant de partir pour la France que je vais négocier avec la Fifa pour accélérer la levée de la restriction budgétaire, dans un mois au lieu de trois. Notre cas sera très prochainement étudié mais vu les procédures, il faut encore attendre environ deux mois. Aucun autre pays n’a pu régler un tel cas en un mois. La commission en charge de nos dossiers va poursuivre l’observation. Ça va dans le bon sens car la fédération est actuellement dirigée par une nouvelle équipe élue dans la légalité.

Les deux premiers matches qualificatifs à la Coupe du monde auront lieu dans trois semaines. Avez-vous une idée sur le programme de préparation?

Oui, nous sommes en train de voir ensemble avec le coach Rôrô le programme de préparation. Nous allons rencontrer quelques joueurs expatriés et assister au match de Rayan Raveloson samedi. Je serai de retour à Madagascar ce weekend et nous allons dévoiler la liste des Barea le plus tôt possible. Les Barea devraient arriver au Ghana le plus tôt possible. Le climat au Ghana est en ce moment un peu chaud donc il vaut mieux que les joueurs s’y acclimatent pendant quelques jours. La délégation devrait y débarquer le 13 novembre et aura au moins trois jours de préparation sur place, surtout pour les joueurs expatriés d’Europe car il commence à faire froid en Europe. Nous verrons s’ils auront encore le temps de démarrer le regroupement en France (…) Si le match contre le Ghana aura lieu le 17 novembre et la rencontre face au Tchad le 20.