Soavinandriana – Deux faux policiers démasqués

Pris au guidon d’une moto tonitruante, deux jeunes hommes se faisant passer pour des policiers ont été démasqués à Soavinandriana lundi. Ils ont été placés en garde à vue et traduits devant le parquet, avec un réparateur de moto qui les avait accompagnés ; tandis que leur deux-roues a été mis en fourrière. Pareil pour celui du mécanicien. Les trois hommes habitent à Tana, dans le quartier de Tsarahonenana.

L’un d’eux est chauffeur d’un haut fonctionnaire auprès d’un ministère. Le deuxième est pour sa part guide touristique. Le chauffeur fréquente une jeune femme résidante à Dondona Soavinandriana. Lundi, les deux hommes ont décidé de s’y rendre avec une moto dont les papiers ne sont pas en règle. En arrivant à Imerintsiatosika, ils ont décidé d’enfiler des tenues de policier qui n’étaient même pas à leur taille, et ont misé sur leur apparence en espérant ne pas être inquiétés en route. Le mécanicien a été pour sa part payé à raison de 250000 ariary pour faire le voyage avec eux et résoudre les éventuels problèmes mécaniques qui pourraient survenir. Sur le chemin du retour, la moto conduite par les deux faux policiers en tenue est tombée en panne. Ceci a mis la puce à l’oreille aux policiers de Soavinandriana, qui du coup ont décidé de procéder à un contrôle. Se présentant pour des agents de police, sans grade ni carte professionnelle et qui n’y connaissent rien sur le corps, les deux lascars ont été très vite démasqués.