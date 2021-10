Ivato – Fouille tendue de deux jets privés

La fouille de deux jets privés appartenant à une personnalité a failli virer en une échauffourée entre leurs sécurités et les gendarmes, mardi, à l’aéroport d’Ivato.

La situation était tendue sur le tarmac de l’aéroport international d’Ivato, avant hier. Deux jets privés tentaient de décoller sans passer par des formalités dont l’inspection par des gendarmes et des douaniers. Leurs responsables et sécurités refusent qu’on les fouille. L’un devait s’envoler vers Paris et l’autre vers Dar es Salaam.

Dans un premier temps, la procédure n’a pas pu être entamée car les deux côtés menaçaient de recourir à la violence. Certains auraient déjà dégainé leurs armes. Il a alors fallu appeler les éléments de l’Etat-major mixte opérationnel de la région (Emmo-Reg) à intervenir.

« Les gendarmes ont fait venir leur supérieur. Le commandant du groupement d’Analamanga, également chef de l’Emmo-Reg, le colonel Annissé Randrianarivelo, a débarqué sur les lieux », confie une source contactée par notre collègue.

« Le jet à destination de Paris n’avait aucun passager. L’autre pour Tanzanie a embarqué deux Comoriens. Ils ont finalement accepté d’être fouillés quand des responsables de la gendarmerie sont venus nombreux. La formalité a pu être accomplie. Les gendarmes et douaniers n’ont pas constaté quelque chose de suspect avant le décollage », rapporte notre collègue.

Cette inspection entre dans le cadre de l’application scrupuleuse des consignes de la Présidence de la République concernant les vols qui partent de Mada­gascar. Tous les départs doivent être avisés à la Présidence et à la Primature pour mettre fin à toute tentative de trafic illicite de ressources du pays, selon les informations glanées. Les entités et services impliqués sont tenus à ce que les instructions soient mises en œuvre.

La semaine passée, des pierres précieuses et de l’or ont été saisis à l’aéroport d’Ivato. Un Srilankais qui comptait quitter le territoire avec les gemmes brutes et deux fonctionnaires du ministère des Mines ont été placés sous mandat de dépôt avant-hier.

« Quel que soit le vol et quelle que soit la compagnie, ils doivent suivre et respecter les mesures prises par l’État malgache. Heureusement qu’aucune anomalie n’a été relevée pour les deux jets. Leurs responsables ont cédé après une persuasion », a-t-on souligné.