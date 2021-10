Grève PAT université de Mahajanga – L’indemnité de technicité restaurée

Les revendications du Personnel Administratif et Technique (PAT) au sein de toutes les universités de Mada­gascar et en particulier à Mahajanga sont en cours de satisfaction.

Telle a été la promesse du Ministre de Tutelle, Assouma­cou Elia Béatrice, mardi lors de sa rencontre avec les étudiants et l’administration de l’université à Ambondrona.

« La résolution entame la dernière étape de résolution de la grève des PAT. Le chef du Gouvernement a déjà donné son accord pour que les indemnités de technicité de 25% réclamées par le PAT soient restaurées. Les procédures sont en cours et on attend l’élaboration de l’arrêté », a expliqué le Ministre de l’Enseignement Supérieur.

Le SPATUM (Syndicat du Personnel Administratif au sein de l’Université de Maha­janga) et les membres de la Cellule de Crise ne peuvent plus effectuer une déclaration et communication, suite à une convention entre les deux camps avec la Préfecture de Mahajanga.

Rappelons que les grévistes ont déjà cédé il y a dix jours et accepté d’ouvrir tous les bureaux mais les bandero­les sont encore étalées devant le siège de la Présidence de l’Université de Mahajanga, tant qu’ils ne touchent pas les indemnités réclamées.

Par ailleurs, le Ministre a remis vingt-cinq lampes économiques solaires au campus universitaire d’Ambon­drona, afin de prévenir contre l’insécurité. Tandis que les PAT ont reçu des matériels sportifs tels que maillots et ballons dans le cadre de la préparation de la compétition interministérielle Asief.