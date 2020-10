Transport public – Le non respect des mesures sanitaires sanctionné

Le protocole sanitaire dans les transports en commun pour lutter contre la propagation du coronavirus, n’est plus respecté à Antananarivo. « Les mesures sanitaires se relâchent dans les transports urbains et suburbains. Des véhicules ne passent plus à la désinfection, on n’utilise plus du gel désinfectant à l’entrée des véhicules, les passagers et les transporteurs ne portent plus de masques et il y a des surchages » admet le directeur général de l’ATT, le général Jeannot Reribake, hier.

L’ATT, la commune urbaine d’Antananarivo, la préfecture de police d’Anta­nanarivo, la Gendarmerie et la Police nationales ne vont pas laisser l’anarchie prendre place. « Nous allons effectuer des contrôles de ces mesures sanitaires. Des sanctions vont tomber» indique le général Reribake, à la sortie d’une réunion entre ces diverses entités.

Des transporteurs blâment l’État d’imposer ces gestes barrières sans mesure d’accompagnement. D’autres réclament le non-usage des visières, surtout, en cette saison des pluies. Mais des sanctions administratives, voire pénales, seraient en vue pour les récidivistes.