Sécurité routière – L’Automobile Club de Madagascar en action

Dans le cadre de la prévention et de la sécurité routière, l’Automobile Club de Madagascar (ACM), présidé par Gérard Andrianoely, a proposé de rafraîchir les peintures de tous les marquages au sol à Mahajanga, en particulier devant les écoles.

« Nous sommes une association d’utilité publique. Notre objectif est surtout la prévention et la sécurité routière. La délivrance du permis de conduire international et tourisme et l’environnement sont aussi les autres volets de notre champ d’action. Nous avons commencé à rafraîchir les marquages au sol et les passages de piétons devant les écoles depuis lundi. Nous avons également offert vingt-quatre panneaux de signalisation, dont les arrêts bus, pour marquer notre collaboration avec la commune urbaine de Mahajanga dans cette action de prévention et sécurité routière », explique le président de l’ACM. Plus de 200kg de peinture de couleur blanche sont nécessaires dans ces travaux qui s’achèveront samedi.

L’ACM est la maison mère de l’Asacm, mais elle s’est retirée depuis des années pour se convertir en association d’utilité publique. « Durant le confinement, nous avons participé au rafraîchissement des marquages au sol devant les écoles d’Antananarivo et l’avenue de l’Indépendance à Analakely. Des panneaux permanents ont également été placés dans le virage en S » à Mandraka sur la route nationale 2 avec le GRTM. Nous projetons d’étendre notre collaboration aux responsables de la municipalité de Toamasina après Mahajanga, termine Gérard Andrianoely.