Financement – Les investissements à impacts sociaux encouragés

Stimuler les investissements en Afrique. C’est l’ambition que se fixent la Millennium Challenge Corporation (MCC) et Africa50 qui viennent de signer un protocole d’entente en vue de la conception et du lancement du partenariat de développement Millennium Impact for Infras­tructure Accelerator (MIIA).

Cette plateforme d’investissement vise à attirer les investissements en Afrique au moyen d’accords d’infrastructures finançables à impacts sociaux et économiques mesurables. Les investissements via MIIA concerneront des projets dans des secteurs tels que l’eau et l’assainissement, la santé, l’éducation, les transports, l’électricité et les télécommunications. L’inves­tissement à impacts dans les infrastructures est limité, souvent en raison du manque de projets bankables et de la difficulté à mesurer l’impact des investissements sur le développement.

Le MIIA a été initié pour aider à surmonter ces défis grâce à des mécanismes tels qu’un processus de certification de l’impact social et environnemental des projets d’infrastructure, des ressources pour préparer des projets bankables ayant un impact certifié.