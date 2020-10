Ankasina – Une BMW X5 calcinée

Inattendu. Une voiture de marque BMW X5 a pris feu, hier à 11h18, sur le bord de la route d’ Ankasina. Elle n’est plus qu’un tas de ferraille.

Ce véhicule était à vendre. Il venait d’être lavé et l’intérieur nettoyé quand le feu a démarré. Un court-circuit serait à l’origine de l’embrasement.

« Le capot ne pouvait pas être ouvert alors que la fumée et les flammes ont commencé à se dégager. Aussitôt, on a appelé le propriétaire. Le sable et l’eau savonneuse utilisés ont encore attisé le feu. » raconte un témoin.

« Il y avait une explosion au plus fort de l’incendie, comme un coup de feu. Les sapeurs pompiers sont arrivés tard sur les lieux. La voiture a complètement été carbonisée. » explique un riverain.

« Nous avons trouvé un petit extincteur, mais nous n’avions aucune chance d’éteindre le feu.» relate un laveur de voitures.

Ce drame n’a occasionné ni blessé ni mort. La foule s’est entassée sur la place lors de l’intervention des secouristes. La BMW avait été confiée au chauffeur avant cet incendie. Le préjudice s’élevant à des millions d’ariary n’a pas été précisé.