UNIVERSITÉ DE TOLIARA – Deux soutenances en HDR très félicitées

Deux jeunes docteurs en sciences marines de l’Institut halieutique et des sciences marines (IHSM) de Toliara ont obtenu leur « Habilitation à diriger des recherches » ou « HDR ». Ils ont été complimentés à l’unanimité.

Angelo Jamal Mahafina et Gildas Todinanahary n’ont pas encore 40 ans mais ils ont obtenu chacun le diplôme prestigieux qui sanctionne la reconnaissance de leur haut niveau scientifique, l’Habilitation à diriger des recherches (HDR). Depuis leur doctorat respectif il y a six et sept ans, les désormais « professeurs » ont été félicités par l’ensemble de leur jury pour leur intelligence, leur démarche scientifique et leur maîtrise de la stratégie de recherche dans le domaine des sciences marines. Angelo Jamal Mahafina a déjà été directeur de l’Institut halieutique et des sciences marines (IHSM) de Toliara. Un bel exploit qui lui a permis d’approfondir davantage ce domaine de la science qui concerne la mer et ses ressources. Lundi dernier, il a présenté ses recherches sur « La biodiversité ichtyologique et dynamique d’exploitation des poissons récifaux dans le Sud-ouest de Madagascar». L’enseignant-chercheur a mis en exergue le fait que le récif est soumis à des pressions importantes et il a dressé la démarche scientifique pour l’implémentation d’une meilleure gestion de la pêche et la gestion soutenue des ressources naturelles, la conservation ainsi que l’exploitation durable. L’impétrant a été félicité pour ses pistes de recherches sur l’amélioration de la gestion, de la gouvernance de l’IHSM, avec la quarantaine d’enseignants et chercheurs et la soixantaine de personnel au total et surtout le partenariat national et international qui s’y construit.

Fierté

Gildas Todinanahary, depuis son doctorat en 2016, quant à lui, s’est focalisé sur la recherche, l’éducation et la conservation des récifs coralliens. Il a appuyé sur « les solutions compensatoires aux pressions anthropiques et aux impacts du changement climatique». Le jury a notamment loué ses recherches sur la reproduction sexuée des coraux et les coraux qui pondent. Il a démontré l’avancement significatif du projet ARMS (Autonomous Reef Monitoring Structures) ou structures autonomes de suivi des récifs, lequel permet la reconstruction des récifs coralliens et la restauration de la biodiversité. Il a démontré l’approche pluridisciplinaire qu’il a entamée pour obtenir des résultats probants à ses recherches. «Les poissons sont-ils revenus malgré la mise en place de l’outil ARMS ou malgré l’amélioration de la gestion des récifs », a-t-il souligné en guise de piste ultérieure de recherche. Gildas Todinanahary, citoyen, enseignant et chercheur, perçoit entre autres la grande influence des ONG sur les décisions communautaires, rendant souvent compliqués les efforts d’amélioration de gestion des ressources. Le chemin a été long pour les deux enseignants, avec l’encadrement de soixante-dix étudiants chacun, la publication d’une quinzaine d’articles scientifiques, la participation à des communications internationales, la coordination des projets de recherche, leur permettant d’affiner leurs recherches. « L’obtention du diplôme (HDR) pour ces deux enseignants fait la fierté de l’IHSM et de l’université de Toliara toute entière. Ces deux nouveaux professeurs constituent la parfaite relève et assureront les prochaines relèves », annonce fièrement le professeur Mara Edouard Remanevy, directeur de l’école doctorale de l’IHSM.