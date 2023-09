TOURISME – Des circuits balisés au parc Tsimbazaza

Une nouveauté pour les visiteurs du Parc national de Tsimbazaza. Les itinéraires ont été élargis pour aider et apporter une nouvelle activité. À l’occasion de la journée mondiale du tourisme, hier, un nouveau circuit balisé était montré au public dans l’enceinte du Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza (PBZT). Le balisage dans ce parc a été augmenté dans le but d’offrir de nouvelles activités aux visiteurs qui sont au nombre de 9 000 par année. Que ce soit des étrangers ou des locaux. Les balises B31, B32 et B33 ont été mises en place et annoncées ce 27 septembre pour informer les visiteurs des nouveaux lieux visitables et des chemins à parcourir à l’intérieur du parc. « Ces trois balises permettront aux visiteurs de parcourir la collection de faunes et de flores endémiques malgaches. C’est pour éviter la routine aux visiteurs de ce parc », explique le directeur général de l’Office régional du tourisme à Anala­manga (ORTANA). Ces trois circuits balisés viennent s’ajouter aux 30 circuits touristiques déjà balisés à Analamanga. Cela fait partie des efforts visant à apprendre aux Malgaches à s’habituer et à pouvoir visiter des lieux spéciaux, et à augmenter le nombre de lieux visitables ici à Analamanga. C’est pour permettre aux résidents de savoir suivre le balisage. Ensuite, c’est dans le but de faire connaître les lieux visitables à Analamanga. Un programme que le ministère du Tourisme et l’ORTANA veulent mettre en place. « Concernant les faunes, les animaux endémiques sont tous en bonne santé. Leurs réactivités dépendent de leurs émotions. Parfois, ils sont fatigués de jouer, par exemple. C’est la raison pour laquelle ils ne bougent pas, mais ils ne sont pas malades », selon la directrice du PBZT, Brigitte Annie Bezandry. Elle confirme que les budgets pour entretenir et prendre soin de ces animaux arrivent toujours à temps. Par ailleurs, des travaux sont encore en cours pour l’amélioration du site.