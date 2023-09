SANTÉ – L’âge des usagers des méthodes contraceptives diminue

Des jeunes de moins de 17 ans ont déjà recours à des méthodes contraceptives. La prudence est quand même recommandée puisque c’est dangereux pour la santé, surtout pour celles qui n’ont pas encore accouché.

Des jeunes se ruent vers les hôpitaux pour des méthodes contraceptives. Les hôpitaux ainsi que les cliniques reçoivent des jeunes de près de 16 ans pour des informations sur ces méthodes. Des jeunes qui sont en âge de procréer. Pour un établissement sanitaire, les jeunes utilisateurs de méthodes contraceptives sont en ce moment en abondance. « Nous recevons des jeunes de moins de 17 ans, dans le besoin d’utiliser ces méthodes. Dix-sept de nos patients sur vingt sont des personnes désirant utiliser des méthodes contraceptives, surtout des jeunes », rapporte un responsable d’une clinique d’ Ambohimangakely. Des jeunes filles et garçons viennent nombreux dans ces endroits, pour éviter la grossesse non-désirée en particulier. Les médecins expliquent par contre que l’utilisation de méthodes pour éviter la grossesse a toujours des effets négatifs sur la santé et le corps. « Toutes les méthodes contraceptives ont des effets négatifs, surtout sur les jeunes qui n’ont pas encore accouché », explique une sage-femme, hier. Généralement, les méthodes contraceptives sont fournies aux personnes qui ont déjà des enfants. L’utilisation de ces méthodes exige d’ importantes con­naissances pour les jeunes souhaitant l’utiliser. Il y a plusieurs méthodes contraceptives utilisables par les hommes autant que les femmes. Pilule, anneau vaginal, contraceptifs injectables, dispositif intra- utérin (DIU) hormonal, implant , ou encore préservatifs masculin et féminin. Le choix est large, mais con­sulter des médecins est toujours le premier état d’esprit à avoir. Toutes ces méthodes existent dans la Grande Île.

Conseils

« Je conseille toujours aux jeunes d’utiliser plutôt des préservatifs, pour éviter d’avoir recours à d’autres méthodes contraceptives. Par contre s’ils devaient vraiment utiliser une contraception, je leur recommande de prendre une pilulle appelée Zinnia F », conseille encore une sage-femme. Ces méthodes sont les plus fiables pour ceux qui n’ont pas encore d’enfant. Les méthodes contraceptives sont de prime abord utilisées pour le planning familial, ce qui explique que l’utilisation est recommandée pour les personnes ayant déjà un ou des enfants. Les effets négatifs sur le corps et la santé de celles qui n’ont pas encore enfanté sont divers. Des effets indésirables pour la suite de la vie. « Certaines méthodes peuvent perturber le cycle menstruel, provoquer l’absence de cycle, ou peut faire que la femme saigne quelques fois de façon rapprochée, à chaque fois elle fait des petits saignements. Mais ces effets sont réversibles », selon une autre infirmière. Les effets sur le corps peuvent aussi se manifester. Un changement de la constitution du corps peut apparaître, la prise de poids et parfois des tâches pourraient se présenter. Les effets négatifs des méthodes contraceptives pourraient être aussi un risque vers la grossesse non-désirée si la négligence est élevée.