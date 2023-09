PROCESSUS ÉLECTORAL – Les émissaires de l’ONU en mission délicate

À peine arrivés, les émissaires des Nations unies débutent leur mission et rencontrent le FFKM et les candidats à la présidentielle. Leur mission se termine le 4 octobre prochain.

Mission de suivi des avancées réalisées dans la préparation de la présidentielle du 9 novembre. C’est l’objet de la visite des émissaires des Nations unies. Mission qui fait suite à une première en mars dernier. Cette fois-ci, leur mission se termine le 4 octobre prochain mais avant cette date, les missionnaires feront plusieurs rencontres avec plusieurs entités et acteurs politiques en cette période préélectorale. La délégation comprend cinq personnes et est dirigée par Parfait Onanga-Anyanga, représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies auprès de l’Union africaine et chef du bureau des Nations unies auprès de l’organisation continentale (BNUUA). Le conseil œcuménique des Églises chrétiennes (FFKM) a reçu hier dans la matinée les émissaires des Nations unies concernant le processus électoral. Comme d’habitude, depuis quelques temps, la rencontre s’est déroulée à huis clos à l’institut d’études politiques (IEP) Ampandrana. Les chefs d’églises et les missionnaires de l’ONU se sont réunis pendant environ une heure dans le bureau de Irako Andriamahazosoa Ammi, président du FJKM et du FFKM.

Les candidats

Quelques minutes avant cette réunion, le FFKM a tenu une conférence de presse pour faire une déclaration pour appeler tous les Malgaches à prier pour qu’on trouve une échappatoire à une crise politique qui se concrétise de plus en plus si des solutions ne sont pas trouvées. Après les chefs d’Églises, ces émissaires ont rencontré dans l’après-midi plusieurs candidats à l’élection présidentielle à Andraharo, dans les locaux du programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Comme la veille, le candidat numéro trois n’a pas été présent. Au moment de leur sortie, les candidats ont fait une déclaration. Selon Siteny Randrianasoloniaiko, porte-parole du jour des candidats, la rencontre avec les émissaires envoyés par le Secrétaire général des Nations unies s’est surtout axée sur la recherche active de solution pour la conjoncture politique actuelle afin d’avoir des élections transparentes et inclusives ainsi qu’un résultat impartial et accepté par tous. Le numéro Un du « Mihava tour » explique aussi qu’au cours de la réunion, les candidats ont fait leurs plaidoiries et les émissaires ont juste écouté attentivement. À l’entendre, les missionnaires des Nations unies tâtent actuellement le terrain afin d’avoir une idée précise de la réalité politique de la Grande île. Il est donc prévisible que des rencontres avec les responsables étatiques et chefs d’institutions sont déjà dans l’agenda de cette mission onusienne. À noter que la mission de ces émissaires a débuté hier et cette première journée a été assez chargée avec deux rencontres d’ores et déjà importantes pour le bien-fondé de cette mission. La délégation est composée de techniciens qui contribueront dès maintenant au processus électoral, même si c’est juste pour des consultations. Ce qui est curieux, c’est la position du conseil œcuménique qui, à la fin de son congrès à l’ISTS Mandrimena à la fin du mois dernier, prône l’importance d’un dialogue malgacho-malgache pour remédier aux problèmes malgaches. Cependant, au premier jour d’une mission onusienne, les chefs de file des Églises sont les premiers à recevoir les émissaires de l’ONU.