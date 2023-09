FRANCE – LIGUE 2 – Rayan signe son premier but de la saison

Premier but. Le milieu des Barea, Rayan Raveloson a déclenché le compteur et a inscrit son premier but de la saison lors de la huitième journée du championnat de France Ligue 2. À sens unique, son club, l’AJ Auxerre s’est imposé sèchement à domicile par 4 buts à rien contre FC Annecy mardi soir au Stade Abbé-Deschamps. Les Auxerrois ont déjà mené largement 2 à 0 à la pause. L’ancien joueur du Los Angeles Galaxy (2020-2021) qui en est à sa deuxième saison sous le maillot de l’AJ Auxerre a marqué le quatrième but du KO à la 87e minute. Le premier but a été marqué par Kevin Mouanga (21e) contre son camp. L’atta­quant Floryan Ayé signe le deuxième, huit minutes plus tard (29e). L’autre attaquant, Gaëtan Perrin tue le match à la 85e minute, deux minutes avant le but de l’international malgache. L’AJ Auxerre crédité de 15 points occupe actuellement la troisième place provisoire, derrière le leader Laval (19 points) et Grenoble (16 points). Les Auxerrois ont enregistré quatre victoires, trois nuls et une défaite en huit matchs disputés. La bande à Rayan affrontera en neuvième journée, Rodez, classé quatrième avec 14 points, le samedi 30 septembre.