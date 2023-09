FOOTBALL – CHAN 2024/MONDIAL 2026 – La préparation des Barea en suspens

Les Barea entameront en octobre la préparation pour les qualifications au championnat d’Afrique des nations et à la coupe du monde. La nomination du sélectionneur est en attente de validation.

La préparation des éventuelles compétitions internationales au programme des Barea pour le dernier trimestre est au ralenti, compte tenu des élections du nouveau patron et des membres du comité exécutif de la Fédération malgache de football, programmées le 14 octobre. Le directeur technique national, Rado Rasoanaivo, continue de son côté de travailler dans l’ombre dans le but de ne pas lâcher les opportunités, « considérant la continuité des efforts déployés par les équipes nationales et les techniciens». Dans le cadre justement de la préparation des Barea en vue du championnat d’Afrique des nations version 2024, et des éliminatoires à la coupe du monde 2026, des projets sont en cours de finalisation. «Madagascar devrait disputer des matchs amicaux durant la fenêtre FIFA (9 au 17 octobre). Un coach par intérim va prendre en main la sélection en vue de ces matchs programmés au mois d’octobre. Le nom du sélectionneur sera dévoilé bientôt. Tout est encore en cours de négociation», souligne Rado Rasoanaivo, sans vouloir encore dévoiler les détails. «Il faut bien gérer le timing. Préparer un match amical nécessite pas mal de temps, comme par exemple les négociations pour la convocation des joueurs expatriés ainsi que la réservation de leurs vols», explique le premier responsable technique du ballon rond malgache.

Validation

«Certes, c’est au DTN de faire le casting pour la proposition des sélectionneurs, mais le comité exécutif aura toujours le dernier mot, surtout pour l’équipe A», souligne le technicien. Ce sera ainsi au nouveau président de la Fédération et son équipe, élus après l’assemblée générale élective programmée à la mi-octobre, de valider la nomination du sélectionneur des Barea pour les éliminatoires au CHAN et au Mondial. «J’ai bien évidemment des idées sur la personne à proposer mais tout est encore en cours de négociations», a livré Rado Rasoanaivo. Concernant la participation malgache à la qualification au CHAN 2024, «nous n’avons pas encore reçu jusqu’ici la lettre de notification de la CAF. Je pense que Mada­gascar est exempté du tour préliminaire», a-t-il ajouté. Madagas­car jouera contre le Ghana à l’extérieur et recevra le Tchad pour les matchs comptant pour les première et deuxième journées des éliminatoires au Mondial. Pour la qualification au CHAN, le deuxième tour est prévu du 15 au 17 décembre pour le match aller, et du 22 au 24 décembre pour le retour.