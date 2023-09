FESTIVAL DU RIRE – Les humoristes animent la capitale

La troisième édition du festival du rire, « Jôkôsô », se tiendra du 11 au 14 octobre à Antananarivo. Quatre jours d’humours sont au programme, avec la présence d’humoristes venus de La Réunion.

La scène de l’humour à Madagascar s’apprête à briller de mille feux alors que la troisième édition du festival du rire, « Jôkôsô », prend d’assaut la capitale du 11 au 14 octobre. Cet événement tant attendu réunira les humoristes les plus talentueux du pays, ainsi que des invités internationaux, pour quatre jours de comédie ininterrompue. Plus de trente humoristes, des nouveaux venus aux anciens, se préparent à conquérir le cœur du public. « Le festival promet des moments inoubliables avec des échanges entre les humoristes malgaches et les humoristes de La Réunion, dont Fafa et Océane Vonwertas, lors d’un master class organisé le deuxième jour à l’IKM Antsahavola. De plus, un atelier en visioconférence avec Avotcha et Élodie Arnould, deux humoristes malgaches évoluant en France, sera proposé au CGM Analakely. Cette occasion en or permettra aux aspirants humoristes d’apprendre auprès des meilleurs dans le domaine de la comédie, avec Avotcha et Élodie Arnould partageant leurs connaissances, astuces et expériences pour transformer la passion du stand-up en une carrière sérieuse », souligne Raytra Belaw’yck, l’organisateur de l’événement. Mais ce festival va au-delà du rire. Le 13 octobre, l’Ivokolo Analakely accueillera un spectacle d’humour malgache captivant, mettant en scène des humoristes renommés tels qu’Etsetra Etsetra, Mihora Andrianina, Finengo Mahasaky, Mah, Enjana Hasimbolaniaina, et bien d’autres. Une soirée qui promet des éclats de rire et des moments mémorables pour le public. En soirée, le même jour, l’Ivokolo Analakely se transformera en une arène du rire avec un spectacle Gala en français mettant en vedette des humoristes de renom tels que Fafa, Océane Vonwertas, Gothlieb, Sombiniaina, Raytra Belaw’yck, Zina Rabedaoro, et bien d’autres. Une soirée pétillante où le rire sera à l’honneur.

Le rire sera à l’honneur

« Quatre jours pour célébrer l’humour. C’est aussi une occasion pour les nouvelles générations d’humoristes de montrer leurs talents au grand public » déclare Raytra Belaw’yck. De plus, cette année, le festival réserve une journée spéciale d’action sociale dédiée à l’aide aux orphelins du centre Felana Maintso Morondava Ambohibao Antehiroka. Au programme, la distribution de kits scolaires, de produits de première nécessité, et un spectacle de magiciens pour apporter un peu de bonheur dans la vie de ces jeunes.