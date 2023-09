ENSEIGNEMENT TECHNIQUE – La formation en alternance adoptée

Une grande réforme de la formation professionnelle. Le fossé entre l’éducation et le monde du travail va diminuer. Les étudiants auront la possibilité d’acquérir des compétences pratiques précieuses tout en poursuivant leur éducation formelle. La formation en alternance « sous statut étude », sera appliquée dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle, technique et universitaire. Le décret interministériel portant sur la création et organisation de cette formation a été adopté au Conseil du gouvernement qui s’est tenu au Palais d’État à Mahazoarivo, hier. « C’est le fruit d’une réflexion approfondie et de notre engagement inébranlable envers l’édification d’une société basée sur le savoir et l’expertise », a déclaré Gabriella Rahantanirina Vavitsara, ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP), hier. Concrètement, la théorie et la pratique seront alternées entre l’établissement de formation (ndlr : public ou privé, agréé par le METFP ou habilité par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique) et le milieu professionnel (une entreprise, une structure de service de production, une organisation de la société civile, une société, un réseau d’entreprises ou un réseau de structures de service et de production).

Ainsi, l’étudiant va mettre en pratique ce qu’il a acquis en théorie, au sein d’une entreprise. «À la fin de ses études, il sera, tout de suite, opérationnel. Il n’aura plus besoin d’années d’expériences pour intégrer le monde du travail, car il a déjà acquis pendant sa formation les compétences nécessaires », explique un technicien. Aussi, même si l’étudiant s’arrête-t-il à mi-chemin de ses études, il a déjà des bagages. L’objectif de cette réforme est d’améliorer la pertinence et la qualité de la formation professionnelle, de faciliter l’insertion professionnelle, de stimuler l’économie, car il y aura davantage d’investissements avec le développement des compétences de haute qualité, de réduire le taux de chômage chez les jeunes, de créer une main-d’œuvre qualifiée, adaptable et compétitive, prête à relever les défis de l’ère moderne. « Aujourd’hui, nous posons les jalons d’une société où chaque individu a la possibilité de réaliser son potentiel, grâce à un système éducatif qui valorise l’alternance comme un chemin vers l’excellence », affirme Gabriella Rahantanirina Vavitsara.