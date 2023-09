ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE – Les soutiens à Andry Rajoelina se multiplient

Quelques jours après la naissance de l’Union des pro Andry Rajoelina (UPAR), c’était au tour du « Vondrona laika kristiana mpikatroka » (VLKM) et des « Tanora miandrandra ny ho avy » (TMH) de déclarer leurs soutiens inconditionnels à la candidature du président sortant Andry Rajoelina dans la course à la magistrature suprême. Le VLKM a réuni hier quelques dizaines de personnes à l’hôtel Le Pavé Antaninarenina pour expliquer les efforts fournis par Rajoelina durant de son premier mandat et qu’il est indispensable pour le développement du pays de l’élire pour un second mandat à la tête de la grande île. Pour le TMH, Désiré Rafidimanana, son président, a déclaré au PK0 Soarano qu’il n’y a pas de crise politique à Madagascar mais que ce sont quelques politiciens qui veulent déstabiliser l’opinion puisqu’ils ont peur de concourir contre le candidat numéro 3. Les soutiens au numéro Un des Orange se font de plus en plus nombreux au fur et à mesure que la date du 9 novembre approche. Par ailleurs, la conjoncture politique actuelle est caractérisée par un climat d’incertitude qui s’installe peu à peu au fil des jours , voire des heures.