ÉLECTION FMF – Cinq candidats dans le sprint final

J-16. Les cinq candidats sur les starting-blocks. La commission électorale, assistée par les candidats ou leurs représentants, a procédé hier, au siège de la Fédération malgache de football à Isoraka, au tirage au sort de leurs numéros respectifs dans le bulletin unique. Seul le candidat Doublas Astina Wilson a fait le déplacement pour honorer l’occasion, tandis que les quatre autres ont envoyé leurs représentants respectifs. La CENI a publié la liste définitive des candidats éligibles lundi. Le dé est lancé, les candidats auront deux semaines pour convaincre les électeurs que sont les vingt-deux présidents des ligues, récemment élus au mois d’août, dont treize nouveaux et neuf reconduits. Les candidats et leurs équipes respectives pourront entamer de suite leurs propagandes. «Aucun article dans le code électoral n’indique ni la date du coup d’envoi ni celle de la fin. Ils devront tout de même respecter le code d’éthique», souligne Beby Fabienne Ralavarisoa, présidente de la CENI. Le numéro 1 est revenu à André Neypatraiky Rakoto­mamonjy, ancien ministre des Postes, des télécommunications et du développement numérique, député de Madagascar et sénateur de Madagascar. L’ancien secrétaire général de la FMF à l’époque du président Ahmad, Handriniaina Stanislas Rakotomalala, a tiré le numéro 2, le président du club JFC Capricorne Toliara, Astina Douglas Wilson, a obtenu le numéro 3, le premier vice-président de la FMF et président par intérim sortant, Victorien Andrianony, et son second et député de Madagas­car, Alfred Randriamanam­pisoa, ont eu respectivement les numéros 4 et 5. L’assemblée générale élective se tiendra le samedi 14 octobre dans la capitale. «Le lieu exact sera communiqué prochainement. Les candidats, comme la presse, le sauront en même temps», a mentionné la patronne de la CENI. La prochaine action de la commission sera l’affichage des listes des candidats au poste de président et des quarante-neuf éligibles au poste de membres du comité exécutif, ainsi que celle des électeurs, au ministère de la Jeunesse et des sports et ses directions régionales, au siège de la Fédération, …