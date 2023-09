DOUANES – Des véhicules mis en vente aux enchères

Une vente aux enchères publiques de marchandises se tiendra en octobre prochain à Antsiranana, dans le parc de stockage de la douane. Plusieurs véhicules seront mis sur le cale à vendre.

« Adjugé », le mot qui fera palpiter les tempes de ceux qui, prochainement, soumettront les offres les plus élevées au cours de la prochaine vente aux enchères publiques annoncée par les services de l’administration douanière. En effet, la direction générale des Douanes annonce la vente aux enchères publiques, pour une durée de cinq jours, de plusieurs marchandises, dont des véhicules stockés sur le terre-plein, qui n’ont pas encore été récupérés par leurs propriétaires. Ces derniers, au nombre de dix-sept, seront mis en vente aux enchères, du 9 au 13 octobre prochains, dans les magasins des bureaux de la douane à Antsiranana. « Le public est informé qu’à partir du lundi 9 octobre 2023 à huit heures, il sera procédé dans les magasins de dépôt auprès des bureaux des Douanes d’Antsiranana […] à la vente aux enchères publiques de diverses marchandises, sous le régime de dépôt », indique l’avis de vente aux enchères publiques publié la semaine dernière par les services douaniers. Une vente aux enchères publiques destinée justement à écouler ces véhicules restés sans preneurs depuis au moins deux mois.

Assainissement

Si l’on se réfère aux législations et aux codes en vigueur des Douanes, les marchandises restant pendant deux mois ou plus dans les dépôts de celles-ci peuvent être vendues aux enchères, pour justement éviter l’accumulation et le périssement de ces dernières, rongées par la rouille et l’air au sein des dépôts. On procède alors à ce destockage particulier. Les modalités sont très diversifiées, suivant un processus rigoureux qui sera appliqué pour le bon déroulé de la vente, à commencer par une pile de dossiers à soumettre auprès des services évoqués par l’avis en question, ainsi que le versement d’un « dépôt d’acompte de 10% du montant de la mise à prix », comme on peut lire dans le document. L’administration douanière tient à indiquer que l’enchère ne sera valide « que si le dossier est complet et que le montant souscrit est supérieur ou égal au prix plancher du lot indiqué sur la liste des marchandises mises en vente aux enchères ». La fourchette des prix de la mise en vente de ces véhicules, consultable sur le site de l’administration douanière, est assez large, avec des montants qui varient entre un et trente millions d’ariary comme plancher. Des sommes raisonnables, se référant à l’état des véhicules et aux modèles, signalés sur la liste des marchandises objets de la vente aux enchères publiques, fournis en annexe de l’avis par le bureau des Douanes d’Antsiranana. Comme dans toutes les opérations de vente aux enchères de par le monde, « l’adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire de l’offre écrite la plus élevée », indique-t-on. Toutefois, les propriétaires de ces marchandises disposent encore de quelques temps pour les dédouaner, avant la date de vente, sinon, elles seront placées entre les mains du plus offrant !