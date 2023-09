DÉVELOPPEMENT TOURISME RÉGIONAL – Eductour, partenariat, environnement au salon de Mayotte

L’Office régional du tourisme de Boeny (ORTB) ne cesse de multiplier les actions pour développer le secteur. C’est dans cette optique qu’une délégation, dirigée par son directeur exécutif, Mahafahana Andriatahiana, et le directeur régional des Transports et du tourisme de Boeny, Heriniaina Angelo Ramamonjisoa, a participé à la IXe édition du Salon du tourisme et des loisirs, du 8 au 10 septembre, à Mamoudzou, sur l’île de Mayotte. Cette participation entrait dans le cadre de la promotion de la « destination Mahajanga ». « L’objectif de la rencontre était de discuter ensemble de la future collaboration dans le secteur du tourisme. Et surtout d’effectuer des échanges sur la protection de l’environnement ainsi que le renforcement de partenariat », explique le directeur exécutif. Comme il est de coutume, un éductour a illustré le séjour et la participation à cet événement. L’ORTB a été, en effet, invité par l’Agence d’attractivité et de développement touristique de Mayotte. Plusieurs visites ont figuré dans l’agenda des responsables de l’ORTB de Boeny, dont celle faite à Madi Michel, directeur général et manager des opérateurs de Framond. Une rencontre avec Ibrahima Said Maanrifa, et Ackeem Ahmed, respectivement président de la Communauté des communes et directeur de l’Office du tourisme du Centre-ouest, a été aussi accomplie. La délégation malgache a également rendu visite au représentant de Madagascar Airlines à Mayotte, Nash Emrith, dans le but de raffermir la coopération. L’ouverture de la liaison aérienne, entre les deux destinations, contribue beaucoup à la promotion de la destination.